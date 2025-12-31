menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Sunderland x Manchester City: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 19ª rodada

Avatar
Lance!
Sunderland (ING)
Dia 31/12/2025
17:00
Sunderland x Manchester City: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraSunderland x Manchester City: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Sunderland e Manchester City se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 17h (de Brasília), pela 19ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Stadium of Light, em Sunderland (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

SUN
Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
19ª rodada
Premier League
Data e Hora
Quinta-feira, 1º de janeiro, às 17h (de Brasília)
Local
Stadium of Light, em Sunderland (ING)
Árbitro
Jarred Gillett
Assistentes
Gary Beswick, Adrian Holmes e Anthony Backhouse (quarto árbitro)
Var
Peter Bankes (VAR1) e Natalie Aspinall (AVAR)
Onde assistir

O Sunderland faz início de Premier League acima das expectativas após oito anos fora da elite, com apenas duas derrotas nos últimos dez jogos. Os Black Cats ocupam a sétima colocação, com 28 pontos em 18 partidas, e têm na consistência defensiva um de seus principais trunfos, já que sofreram apenas 18 gols — terceira melhor defesa do campeonato.

continua após a publicidade

O Manchester City atravessa fase dominante, embalada por oito vitórias consecutivas na temporada. Vice-líder da Premier League com 40 pontos, o time se destaca pelo melhor ataque do torneio, com 43 gols em 18 jogos, além de uma das defesas menos vazadas. A equipe de Pep Guardiola também garantiu vaga nas semifinais da Copa da Liga Inglesa e mantém campanha sólida na Champions League, onde soma 13 pontos em seis partidas.

Tudo sobre o jogo entre Sunderland e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Sunderland 🆚 Man City
19ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quinta-feira, 1º de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stadium of Light, em Sunderland (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Jarred Gillett
🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adrian Holmes e Anthony Backhouse (quarto árbitro)
📺 VAR: Peter Bankes (VAR1) e Natalie Aspinall (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)
Robin Roefs; Trai Hume, Nordi Mukiele, Omar Alderete e Dennis Cirkin; Xhaka e Lutsharel Geertruida; Chris Rigg, Enzo Le Fée e Simon Adingra; Brian Brobbey.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol e Nico O'Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Phil Foden e Rayan Cherki; Haaland.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

SIGA City tenta colar na liderança da Premier League contra o Sunderland
Marmoush em ação durante vitória do Manchester City sobre o Sunderland pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias