Sunderland x Manchester City: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 19ª rodada
Sunderland e Manchester City se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 17h (de Brasília), pela 19ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Stadium of Light, em Sunderland (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Sunderland faz início de Premier League acima das expectativas após oito anos fora da elite, com apenas duas derrotas nos últimos dez jogos. Os Black Cats ocupam a sétima colocação, com 28 pontos em 18 partidas, e têm na consistência defensiva um de seus principais trunfos, já que sofreram apenas 18 gols — terceira melhor defesa do campeonato.
O Manchester City atravessa fase dominante, embalada por oito vitórias consecutivas na temporada. Vice-líder da Premier League com 40 pontos, o time se destaca pelo melhor ataque do torneio, com 43 gols em 18 jogos, além de uma das defesas menos vazadas. A equipe de Pep Guardiola também garantiu vaga nas semifinais da Copa da Liga Inglesa e mantém campanha sólida na Champions League, onde soma 13 pontos em seis partidas.
Tudo sobre o jogo entre Sunderland e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Sunderland 🆚 Man City
19ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quinta-feira, 1º de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stadium of Light, em Sunderland (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Jarred Gillett
🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adrian Holmes e Anthony Backhouse (quarto árbitro)
📺 VAR: Peter Bankes (VAR1) e Natalie Aspinall (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)
Robin Roefs; Trai Hume, Nordi Mukiele, Omar Alderete e Dennis Cirkin; Xhaka e Lutsharel Geertruida; Chris Rigg, Enzo Le Fée e Simon Adingra; Brian Brobbey.
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol e Nico O'Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Phil Foden e Rayan Cherki; Haaland.
