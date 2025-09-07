Suíça x Eslovênia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Confira as principais informações do duelo válido pela sexta rodada
Suíça e Eslovênia terão os caminhos cruzados pela sexta rodada do Grupo B das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), no St. Jakob-Park, em Basel (SUI). O jogo terá transmissão do SporTV 3, ESPN 3 e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Suíça 🔴
Eslovênia ⚪🔵
Por outro lado, a Eslovênia vem de estreia com empate em 2 a 2 com a Suécia, também em casa. A seleção ocupa a terceira colocação, e antes das Eliminatórias venceu Bósnia e Luxemburgo em amistosos.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Suíça e Eslovênia pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Suíça 🆚 Eslovênia
6ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: segunda-feira, dia 8 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: St. Jakob-Park, em Basel (SUI)
👁️ Onde assistir: SporTV 3 (TV fechada), ESPN 3 (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: François Letexier-França
🚩Assistentes: Cyril Mugnier-França, Mehdi Rahmouni-França e Romain Lissorgue-França (quarto árbitro)
📺VAR: Jérôme Brisard-França (VAR1) e Bastien Dechepy-França (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Suíça (Técnico: Murat Yakin)
Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji e Rodriguez; Freuler, Xhaka e Rieder; Ndoye, Vargas e Embolo.
❌ Desfalques: Ardon Jashari.
❓ Dúvidas: -
Eslovênia (Técnico: Matjaz Kek)
Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol e Janza; Cerin, Elsnik, Lovric e Stojanovic; Sesko e Sporar.
❌ Desfalques: Jon Stankovic.
❓ Dúvidas: -
