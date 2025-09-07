Suíça e Eslovênia terão os caminhos cruzados pela sexta rodada do Grupo B das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), no St. Jakob-Park, em Basel (SUI). O jogo terá transmissão do SporTV 3, ESPN 3 e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Suíça 🔴

Israel chega para o confronto após um grande resultado contra a Moldávia, onde goleou por 4 a 0. Atualmente, os israelenses ocupam a segunda colocação do Grupo I, com nove pontos.

continua após a publicidade

Eslovênia ⚪🔵

Por outro lado, a Eslovênia vem de estreia com empate em 2 a 2 com a Suécia, também em casa. A seleção ocupa a terceira colocação, e antes das Eliminatórias venceu Bósnia e Luxemburgo em amistosos.

Ficha do jogo SUI SLV 6ª rodada Eliminatórias Europeias Data e Hora Segunda-feira, dia 8 de setembro, às 15h45 (de Brasília) Local St. Jakob-Park, em Basel (SUI) Árbitro François Letexier-França Assistentes Cyril Mugnier-França, Mehdi Rahmouni-França e Romain Lissorgue-França (quarto árbitro) Var Jérôme Brisard-França (VAR1) e Bastien Dechepy-França (AVAR) Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Suíça e Eslovênia pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Suíça 🆚 Eslovênia

6ª rodada — Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: segunda-feira, dia 8 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: St. Jakob-Park, em Basel (SUI)

👁️ Onde assistir: SporTV 3 (TV fechada), ESPN 3 (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: François Letexier-França

🚩Assistentes: Cyril Mugnier-França, Mehdi Rahmouni-França e Romain Lissorgue-França (quarto árbitro)

📺VAR: Jérôme Brisard-França (VAR1) e Bastien Dechepy-França (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Suíça (Técnico: Murat Yakin)

Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji e Rodriguez; Freuler, Xhaka e Rieder; Ndoye, Vargas e Embolo.

❌ Desfalques: Ardon Jashari.

❓ Dúvidas: -

Eslovênia (Técnico: Matjaz Kek)

Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol e Janza; Cerin, Elsnik, Lovric e Stojanovic; Sesko e Sporar.

❌ Desfalques: Jon Stankovic.

❓ Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.