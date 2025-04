Ficha Técnica STU RBL Copa da Alemanha Semifinal Data e Hora Quarta-feira (2), às 14h45 (de Brasília) Local Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (ALE) Árbitro Sven Jablonski Assistentes Sascha Thielert e Lasse Koslowski Var Soren Storks Onde assistir

Stuttgart e RB Leipzig se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 14h45 (de Brasília), na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (ALE), em jogo válido pela semifinal da Copa da Alemanha. As duas equipes vêm de vitórias mínimas na fase anterior: os donos da casa superaram o Augsburg com gol do artilheiro Deniz Undav, enquanto os visitantes contaram com Benjamin Sesko na marca da cal para triunfar sobre o Wolfsburg. Quem vencer o confronto avança para a decisão, onde encarará a grande zebra da competição: o Arminia Bielefeld, time da terceira divisão que eliminou o poderoso Bayer Leverkusen de Xabi Alonso na primeira semifinal. O duelo terá transmissão da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Stuttgart x RB Leipzig

Semifinal - Copa da Alemanha

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (ALE)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Sven Jablonski (árbitro); Sascha Thielert e Lasse Koslowski (auxiliares); Florian Badstubner (quarto árbitro); Soren Storks e Christian Fischner (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

STUTTGART (Técnico: Sebastian Hoeness)

Alexander Nübel; Finn Jeltsch, Ameen Al-Dakhil, Jeff Chabot e Max Mittelstadt; Atakan Karazor e Angelo Stiller; Enzo Millot, Deniz Undav e Chris Führich; Nick Woltemade



❌ Desfalques: Dan-Axel Zagadou, Josha Vagnoman e Justin Diehl (lesionados)



RB LEIPZIG (Técnico: Zsolt Low)

Maarten Vandevoordt; Lutsharel Geertruida, Willi Orban, Castello Lukeba e David Raum; Ridie Baku, Nicolas Seiwald, Arthur Vermeeren e Xavi Simons; Lois Openda e Benjamin Sesko

❌ Desfalques: Peter Gulácsi e Benjamin Henrichs (lesionados)