Endrick abre o jogo sobre oportunidades no Real Madrid após golaço: ‘Difícil’

Artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei e autor de um golaço contra a Real Sociedad, Endrick abriu o jogo sobre as oportunidades no clube. O ex-jogador do Palmeiras comentou sobre a competição no setor e elogiou seus companheiros.

- Tenho que aproveitar quando jogo. Sei que é difícil jogar aqui com os melhores do mundo no ataque. São jogadores incríveis, mas quando tenho oportunidades, tento aproveitar.

Endrick também comentou sobre a sede de vitórias que possui e sobre os desejos que têm com a camisa do Real Madrid. Além de projetar a final da Copa do Rei, o atleta também demonstrou ambição com relação a Champions League.

- Quero ganhar. Vamos treinar muito para conquistas esse título. Estou aqui para ajudar, fazendo gols e defendendo. Vamos a uma final e queremos estar na Champions também.

Apesar das poucas oportunidades na equipe titular, Endrick chegou a cinco gols com o Real Madrid na Copa do Rei e ocupa a artilharia ao lado de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. O jovem atacante disputará a final da competição no dia 26 de abril.

Na temporada, Endrick já fez 29 jogos pelo Real Madrid, mas somente cinco partidas iniciando na equipe titular. Apesar disso, o jovem já marcou sete gols em seu primeiro ano com a camisa merengue.