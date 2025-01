Nesta quarta (29), Sporting e Bologna se enfrentam na Champions League em confronto válido pela 8ª rodada. O jogo acontecerá no Estádio José Avalade, na cidade de Lisboa, em Portugal e a bola está prevista para rolar às 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da plataforma Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

O Sporting luta pela sua vida na Champions League. Na tabela, 24 times se classificam para a próxima fase e o time português ocupa a 23º posição, muito perto da desclassificação. Na competição, o time até começou bem, tendo um empate e três vitórias nos primeiros quatro jogos, porém, a equipe não está em boa fase na Champions e perdeu os últimos três jogos que disputou, sendo contra os times do Arsenal, Club Brugge e Leipzig.

Sporting comemorando vitória no campeonato português. (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Além disso, o time vem sofrendo com desfalques importantes. O destaque Gyökeres é dúvida para a partida, pois não treinou com o time nesta manhã de terça (23). Assim como o sueco, o japonês Morita não participou das atividades e também é dúvida para o jogo. Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Eduardo Quaresma estão fora do jogo por questões físicas.

O Bologna na Champions não vem tendo uma boa temporada na competição. O time está fora da zona de classificação e não tem chances para avançar para a próxima fase, jogando apenas para cumprir tabela. A equipe voltou à competição europeia depois de 59 anos, porém não obteve sucesso nessa participação.

No campeonato italiano, o clube não vem conseguindo repetir o sucesso da temporada passada e está em 8º colocado, amargando empates na competição, com 10 em 21 jogos. Porém, o time vem em sequência sem derrotas e não perde há cinco jogos, com duas vitórias e três empates no período.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORTING x BOLOGNA

8º RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Avalade, em Lisboa, na Portugal

📺 Onde assistir: Max (streaming)

SPORTING: Rui Silva; Fresneda, Diomande, G. Inácio, M. Araújo; Hjulmand e Debast; Trincão, Bragança e Quenda; Gyökeres.

BOLOGNA: Skorupski; Miranda, Lucumí, Beukema, Posch; Moro, Pobega; Ndoye, Ferguson, Odgaard; Santiago Castro

