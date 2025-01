F1: Hamilton cobra esporte mais acessível para ‘pessoas comuns’

A Fórmula 1 passa por um aumento de popularidade e atrai cada vez mais a atenção de celebridades, que estão cada vez mais presentes no paddock. No entanto, ainda que veja o crescimento do esporte com bons olhos, Lewis Hamilton acredita que a categoria também deve continuar sendo acessível para “pessoas comuns” e não tão endinheiradas.

O Liberty Media iniciou um processo de ampliação do calendário da F1 após a popularidade da categoria crescer com a série documental Drive to Survive, da Netflix. Porém, o grupo detentor dos direitos do esporte expandiu o calendário para mercados mais lucrativos, como Arábia Saudita, Catar e Estados Unidos. O país americano, inclusive, recebe o espetáculo em três circuitos diferentes.

As novas praças, principalmente as de Las Vegas e Miami, são conhecidas por serem fortemente frequentadas por celebridades e têm ingressos consideravelmente mais caros e inacessíveis quando comparados aos preços dos eventos na Europa, por exemplo. E para Lewis Hamilton, ainda que a presença de famosos resulte em ainda mais visibilidade para o esporte, também é necessário tornar a F1 acessível para “pessoas comuns”.

— Ter mais atenção no esporte não é algo ruim, e acredito que a maioria das corridas são como as que acontecem na Europa, em que há muita presença do público e menos celebridades. Ainda há muitas celebridades que aparecem no grid, mas acho que sempre precisamos garantir que o esporte seja acessível e não tão fora do alcance das pessoas comuns que também trabalham muito para ganhar dinheiro, mas talvez não tenham condições de ir a um fim de semana de corrida — afirmou Lewis Hamilton.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. Em 2025, a temporada começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.