‘Invasão Digital’: a campanha que pretende alavancar vaquinha do Corinthians

Embaixadores da vaquinha do Corinthians participarão de uma ação digital para impulsionar as doações da campanha que busca quitar a dívida do clube com a Caixa Econômica Federal, referente à Neo Química Arena. O evento será realizado semanalmente, com a primeira edição marcada para esta terça-feira (28).

Jogadores, ex-atletas e torcedores ilustres do Corinthians, que atuam como embaixadores da campanha, farão lives em suas redes sociais às 19h10 (de Brasília), em homenagem ao ano de fundação do clube, para falar sobre a vaquinha do time.

A ideia dos organizadores da campanha é que cada representante do clube fale por 76 segundos em lives nas redes sociais do Corinthians. O tempo de duração da fala é uma alusão à 'Invasão Corinthiana' de 1976, quando milhares de torcedores viajaram ao Maracanã para acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, confronto vencido pelo Timão.

Entre os embaixadores que vão participar da campanha estão Neto, Sabrina Sato, Fernanda de Freitas, Rapin Hood, Badauí, Mil Grau; as jogadoras do time feminino Tamires e Gabi Zanotti, além dos atletas da equipe masculina Matheuzinho e Romero. Após a exibição ao vivo, o conteúdo será publicado no feed de cada participante.

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

Desde o dia 27 de novembro, a vaquinha arrecadou R$ 35.839.099,00, um montante que representa 5,12% da dívida total do clube, avaliada em R$ 700 milhões. A campanha ficará ativa até maio, um prazo estipulado junto ao banco estatal.

Campanha visa pagar dívida da Neo Química Arena (Foto: Bruno Granja)

