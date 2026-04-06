Vini Jr manda recado para Yamal: 'Há racistas em todos os países'

Um dos principais nomes na luta contra o racismo no futebol mundial, Vini Jr se manifestou após Lamine Yamal ser alvo de insultos racistas durante o amistoso entre Espanha e Egito, realizado em Barcelona, no último dia 31.

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Vini Jr apoia Yamal após insultos em Espanha x Egito (Fotos: Thomas Coex e Manaure Quintero/AFP)

Durante a partida, parte da torcida espanhola entoou cânticos ofensivos, incluindo a frase "quem não pula é muçulmano". Yamal, que é seguidor do Islã, teria se sentido profundamente atingido pelas manifestações vindas de torcedores do próprio país.

Diante do episódio, o craque do Real Madrid demonstrou solidariedade ao jovem jogador do Barcelona, principal rival na história, e reforçou a importância de manter a luta contra o racismo no futebol.

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- É um assunto muito complicado de se falar, mas que acontece muitas vezes. Espero que possamos continuar nessa luta, importante também que Yamal fale. Isso pode ajudar os demais - afirmou o atleta.

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O camisa 7 do Real Madrid ainda destacou a responsabilidade de atletas com grande visibilidade na conscientização sobre o tema e ressaltou que o problema vai além do futebol.

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- Nós somos famosos, temos dinheiro, podemos equilibrar melhor essas coisas, mas os pobres e os negros, que estão em todos lados, seguramente enfrentam mais dificuldades do que nós. Então precisamos estar juntos, as pessoas que têm muita força, os jogadores. Não estou dizendo que Espanha, Alemanha ou Portugal sejam países racistas, mas existem racistas em todos os países. Acredito que num futuro os jogadores mais novos e todas as pessoas deixem de passar por isso - revelou Vini.

Vini Jr tem sido uma das vozes mais ativas no combate ao racismo no esporte, especialmente após episódios recorrentes de discriminação sofridos durante partidas do futebol europeu.

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