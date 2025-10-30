Sporting x Alverca: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português
Confira todas as informações do duelo válido pela décima rodada
Sporting e Alverca terão os caminhos cruzados pela décima rodada do Campeonato Português. A partida será realizada nesta sexta-feira (31), às 17h15 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR). O jogo terá transmissão da ESPN, Disney+ e XSports. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Sporting vive ótima fase e ocupa a vice-liderança do Campeonato Português, com 22 pontos. Os Leões vêm de vitória sobre o próprio Alverca, na goleada por 5 a 1 pelas quartas de final da Taça da Liga, além de triunfo por 3 a 0 sobre o Tondela.
Em contrapartida, o Alverca é apenas o 12º colocado com dez pontos, estando a três pontos da zona de rebaixamento. Além disso, vem de duas derrotas seguidas, para o Gil Vicente, por 4 a 0, e para o Leiria, por 3 a 2.
Tudo sobre o jogo entre Sporting e Alverca (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Sporting 🆚 Alverca
10ª rodada — Campeonato Português
📆 Data e horário: sexta-feira, 31 de outubro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming) e Xsports (TV aberta)
🕴️Arbitragem: António Nobre
🚩 Assistentes: Nelson Pereira, Francisco Pereira e Gonçalo Neves (quarto árbitro)
📺 VAR: Rui Oliveira (VAR1) e Tiago Costa (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sporting (Técnico: Rui Borges)
Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Maximiliano Araújo; Hjulmand e João Simões; Catamo, Francisco Trincão e Pote; Luis Suárez.
Alverca (Técnico: Custódio)
André Gomes; Kaiky Naves, Sergi e Meupiyou; Touaizi, Abdulai, Amorim e Chissumba; Lincoln, Marezi e Lucas Figueiredo.
