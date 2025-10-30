Sporting e Alverca terão os caminhos cruzados pela décima rodada do Campeonato Português. A partida será realizada nesta sexta-feira (31), às 17h15 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR). O jogo terá transmissão da ESPN, Disney+ e XSports. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo SPO ALV 10ª rodada Campeonato Português

O Sporting vive ótima fase e ocupa a vice-liderança do Campeonato Português, com 22 pontos. Os Leões vêm de vitória sobre o próprio Alverca, na goleada por 5 a 1 pelas quartas de final da Taça da Liga, além de triunfo por 3 a 0 sobre o Tondela.

Em contrapartida, o Alverca é apenas o 12º colocado com dez pontos, estando a três pontos da zona de rebaixamento. Além disso, vem de duas derrotas seguidas, para o Gil Vicente, por 4 a 0, e para o Leiria, por 3 a 2.

Tudo sobre o jogo entre Sporting e Alverca (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sporting 🆚 Alverca

10ª rodada — Campeonato Português

📆 Data e horário: sexta-feira, 31 de outubro, às 17h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming) e Xsports (TV aberta)

🕴️Arbitragem: António Nobre

🚩 Assistentes: Nelson Pereira, Francisco Pereira e Gonçalo Neves (quarto árbitro)

📺 VAR: Rui Oliveira (VAR1) e Tiago Costa (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sporting (Técnico: Rui Borges)

Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Maximiliano Araújo; Hjulmand e João Simões; Catamo, Francisco Trincão e Pote; Luis Suárez.

Alverca (Técnico: Custódio)

André Gomes; Kaiky Naves, Sergi e Meupiyou; Touaizi, Abdulai, Amorim e Chissumba; Lincoln, Marezi e Lucas Figueiredo.

