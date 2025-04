Ficha Técnica SPO RET Pernambucano Jogo de volta - Final Data e Hora Quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília) Local Ilha do Retiro, em Recife (PE) Árbitro Paulo César Zanovelli Assistentes Bruno Boschilia e Fernanda Nandrea Var Tiago Nascimento Onde assistir Globo-PE e Canal GOAT

Sport e Retrô se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), em jogo válido pela volta da final do Campeonato Pernambucano. Em confronto cheio de nuances e emoção na ida, o Leão venceu na Arena por 3 a 2, com gol de Pablo já na reta final do confronto, e garantiu a vantagem. Agora, diante de seu torcedor, a equipe joga por apenas um empate para erguer a taça estadual pelo terceiro ano seguido; aos visitantes, cabe triunfar por um gol para forçar os pênaltis, ou dois ou mais para faturar o troféu. O jogo terá transmissão da Globo-PE e do Canal GOAT.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

Sport x Retrô

Jogo de volta - Final - Campeonato Pernambucano

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

📺 Onde assistir: Globo-PE (TV aberta local) e Canal GOAT (YouTube)

🕴️ Arbitragem: Paulo César Zanovelli (árbitro); Bruno Boschilia e Fernanda Nandrea (auxiliares); Diego Fernando (quarto árbitro); Tiago Nascimento e Clóvis Amaral (VAR)

➡️ Léo Condé avalia empate do Ceará com o RB Bragantino: ‘Cheio de alternâncias’

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Hereda, João Silva, Antônio Carlos e Chico; Christian Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Lenny Lobato, Chrystian Barletta e Pablo



RETRÔ (Técnico: Wires José)

Fabian Volpi; Gedeílson, Claudinho, Rayan Ribeiro e Gustavo Salomão; Fabinho, Richard Franco e Radsley; Júnior Fialho, Maycon Douglas e Franklin Mascote

continua após a publicidade