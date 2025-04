O Ceará ficou no 2 a 2 com o RB Bragantino, na última segunda-feira (31), pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Fora de casa, o Alvinegro chegou a abrir 2 a 0, mas viu o adversário empatar o confronto nos acréscimos do segundo tempo. O técnico Léo Condé falou do empate do Vovô e destacou o dinamismo da partida, citando o 'campo pesado' e o entrosamento do oponente.

— Foi um jogo cheio de alternâncias. A gente teve um início de jogo muito bom até os 35 minutos do primeiro tempo, a gente teve amplo domínio. Fizemos 2 a 0 e tivemos mais duas possibilidades de gols. Depois, no final do primeiro tempo, o Bragantino cresceu, criou volume e fez o 2 a 1. Fizemos alguns ajustes no intervalo e voltamos para o segundo tempo, conseguindo equilibrar as ações até os 20, 25 minutos. Depois, no final, acho que a equipe sentiu a maratona de jogos decisivos - relatou.

Recentemente, o Alvinegro decidiu o Campeonato Cearense. Com triunfo na ida e empate na volta, o clube superou o rival Fortaleza e conquistou o bicampeonato. Na Copa do Nordeste, o Ceará segue em busca da vaga no mata-mata.

O comandante elogiou a qualidade do RB Bragantino e disse que, apesar do sentimento por sofrer um gol tardio, o Vovô leva um ponto importante para casa, considerando as circunstâncias e o fato de ser uma estreia.

Empate entre RB Bragantino e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Diogo Reis/AGIF)

Condé também falou sobre a importância da adaptação dos seus atletas. Tendo um elenco repleto de novos nomes em relação ao ano passado, o Ceará faz o seu retorno à elite do futebol brasileiro após o rebaixamento em 2022.

— [A adaptação] está sendo rápida e positiva, tirando por base os grandes jogos que fizemos na temporada. Sempre fizemos jogos equilibrados. O clássico, principalmente nos momentos decisivos do campeonato, o jogo com o Bahia. Naturalmente, a gente tem que ir se ajustando ao longo da competição. Minimizar os erros, porque vamos enfrentar equipes qualificadas. Mas a gente sabe que, do outro lado, eles vão se preocupar com o Ceará. Temos muita margem para crescer e evoluir ao longo da temporada - finalizou.

Agenda do Ceará no Brasileirão

Após o empate com o RB Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o Ceará terá pela frente a sua estreia como mandante na competição. O próximo jogo será no sábado (5), contra o Grêmio. A partida na Arena Castelão iniciará a partir das 18h30 (de Brasília). Os gaúchos vêm de triunfo por 2 a 1 contra o Atlético-MG.