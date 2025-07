Vila Nova x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Vila Nova e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (31), em jogo da 20ª rodada da Série B. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no estádio OBA. A partida será transmitida ao vivo pela Rede TV (tv aberta), Espn (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).

O Esquadrão está na nona posição, com 25 pontos, cinco pontos abaixo da Chapecoense, que abre a ZR, enquanto o Coxa ocupa a segunda colocação, com 35 pontos, a dois pontos do líder Goiás.

Vila Nova x Coritiba VIL CFC 20ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Quinta-feira, 31 de julho de 2025, às 21h35 (de Brasília) Local Estádio OBA, em Goiânia (GO) Árbitro Gustavo Ervino Bauermann (SC) Assistentes Gizeli Casaril (SC) e Bruno Muller (SC) Var Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Como chegam os dois times?

O Vila Nova perdeu do Volta Redonda por 2 a 1, fora de casa, e encerrou uma invencibilidade de cinco jogos, com três vitórias e dois empates. O Tigre precisa de 38 dos 57 pontos possíveis no segundo turno para atingir a média histórica do acesso de 63 pontos.

Para o jogo, o técnico Luizinho Lopes tem o retorno do zagueiro Tiago Pagnussat, que cumpriu suspensão na rodada passada, e deve entrar no lugar de Weverton. No ataque, Guilherme Parede tenta tirar a vaga de Gustavo Pajé.

O Coritiba vem de empate em 1 a 1 com o Amazonas, em casa, e não vence há três partidas - com uma derrota e duas igualdades. Os tropeços fizeram o Coxa perder a liderança ao fim do turno para o Goiás, que tem dois pontos acima.

O treinador Mozart tem dúvida, principalmente, na lateral-direita entre Zeca, antigo titular, e Alex Silva, que se recuperou de lesão e retomou a vaga nas duas últimas partidas.

Confira as informações do jogo entre Vila Nova e Coritiba pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

VILA NOVA X CORITIBA

20ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Quinta-feira (31), às 21h35 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio OBA, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Rede TV (tv aberta), Espn (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Bruno Muller (SC)

🖥️ VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VILA NOVA (Técnico: Luizinho Lopes)

Halls; Elias, Tiago Pagnussat (Weverton), Walisson Maia e Willian Formiga; João Vieira, Arilson e Dodô; Bruno Xavier, Júnior Todinho e Gustavo Pajé (Guilherme Parede).

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Alex Silva (Zeca), Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre.