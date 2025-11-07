menu hamburguer
Atlético-MG se aproxima de chance zero de rebaixamento: confira

Sequência positiva fez o Galo se afastar de vez da zona

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 07/11/2025
09:30
O Atlético encaminha para se livrar de vez do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Os últimos resultados positivos do Galo fizeram a equipe subir na tabela e se afastar mais da zona que leva à segunda divisão.
Na última quarta-feira (5), o Atlético venceu bem o Bahia por 3 a 0 e ganhou duas posições na classificação, com isso ocupa o 11° lugar com 40 pontos conquistados. São sete pontos de vantagem para o Santos, primeiro time da zona do rebaixamento.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Chances de rebaixamento do Atlético

Segundo o departamento de matemática da UFMG, as chances do Atlético ser rebaixado diminuíram, chegando na casa do zero. Antes da rodada era de 2,1 %, e com a vitória conquistada na Arena MRV, as chances passaram a ser de 0,37%.

Chances de rebaixamento no Brasileirão dos concorrentes do Atlético

  • Sport: 99.99%
  • Juventude: 91.0%
  • Fortaleza: 87.3%
  • Santos: 50.5%
  • Vitória: 47.8%
  • Internacional: 15.1%
  • Grêmio: 2.6%
  • Ceará: 2.6%
  • Bragantino: 2.4%
  • Atlético-MG: 0.37%

Probabilidade de Rebaixamento por pontuação

  • 48 pontos: 0.000%
  • 47 pontos: 0.002%
  • 46 pontos: 0.040%
  • 45 pontos: 0.472%
  • 44 pontos: 2.898%
  • 43 pontos: 11.489%
  • 42 pontos: 29.681%
  • 41 pontos: 54.008%
  • 40 pontos: 76.672%
  • 39 pontos: 91.081%
  • 38 pontos: 97.857%
  • 37 pontos: 100.000%

Jogos de Novembro do Atlético

  • Sport Recife × Atlético-MG — Sábado, 08/11 às 20h30 (Campeonato Brasileiro) - Ilha do Retiro
  • Atlético-MG × Fortaleza — Quarta, 12/11 às 20h30h (Campeonato Brasileiro) - Arena MRV
  • Bragantino × Atlético-MG — Domingo, 16/11 às 19h (Campeonato Brasileiro) - Estádio municipal Cícero de Souza Marques
  • Lanús × Atlético-MG — Sábado, 22/11 às 17h (Final Sul-Americana ) - Defensores del Chaco / Assunção (Paraguai)
  • Atlético-MG × Flamengo — Terça, 25/11 às 21h30 (Campeonato Brasileiro) - Arena MRV
  • Fortaleza × Atlético-MG — Domingo, 30/11 às 21h30 (Campeonato Brasileiro) - Arena Castelão

