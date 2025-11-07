Atlético-MG se aproxima de chance zero de rebaixamento: confira

O Atlético encaminha para se livrar de vez do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Os últimos resultados positivos do Galo fizeram a equipe subir na tabela e se afastar mais da zona que leva à segunda divisão.

Na última quarta-feira (5), o Atlético venceu bem o Bahia por 3 a 0 e ganhou duas posições na classificação, com isso ocupa o 11° lugar com 40 pontos conquistados. São sete pontos de vantagem para o Santos, primeiro time da zona do rebaixamento.

Chances de rebaixamento do Atlético

Segundo o departamento de matemática da UFMG, as chances do Atlético ser rebaixado diminuíram, chegando na casa do zero. Antes da rodada era de 2,1 %, e com a vitória conquistada na Arena MRV, as chances passaram a ser de 0,37%.

Atlético comemora gol diante do Bahia na vitória por 3 a 0 na Arena MRV (Foto: Alessandra Torres/ Gazeta Press)

Chances de rebaixamento no Brasileirão dos concorrentes do Atlético

Sport: 99.99%

Juventude: 91.0%

Fortaleza: 87.3%

Santos: 50.5%

Vitória: 47.8%

Internacional: 15.1%

Grêmio: 2.6%

Ceará: 2.6%

Bragantino: 2.4%

Atlético-MG: 0.37%

Probabilidade de Rebaixamento por pontuação

48 pontos: 0.000%

47 pontos: 0.002%

46 pontos: 0.040%

45 pontos: 0.472%

44 pontos: 2.898%

43 pontos: 11.489%

42 pontos: 29.681%

41 pontos: 54.008%

40 pontos: 76.672%

39 pontos: 91.081%

38 pontos: 97.857%

37 pontos: 100.000%

