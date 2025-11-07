Atlético-MG se aproxima de chance zero de rebaixamento: confira
Sequência positiva fez o Galo se afastar de vez da zona
O Atlético encaminha para se livrar de vez do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Os últimos resultados positivos do Galo fizeram a equipe subir na tabela e se afastar mais da zona que leva à segunda divisão.
Na última quarta-feira (5), o Atlético venceu bem o Bahia por 3 a 0 e ganhou duas posições na classificação, com isso ocupa o 11° lugar com 40 pontos conquistados. São sete pontos de vantagem para o Santos, primeiro time da zona do rebaixamento.
Chances de rebaixamento do Atlético
Segundo o departamento de matemática da UFMG, as chances do Atlético ser rebaixado diminuíram, chegando na casa do zero. Antes da rodada era de 2,1 %, e com a vitória conquistada na Arena MRV, as chances passaram a ser de 0,37%.
Chances de rebaixamento no Brasileirão dos concorrentes do Atlético
- Sport: 99.99%
- Juventude: 91.0%
- Fortaleza: 87.3%
- Santos: 50.5%
- Vitória: 47.8%
- Internacional: 15.1%
- Grêmio: 2.6%
- Ceará: 2.6%
- Bragantino: 2.4%
- Atlético-MG: 0.37%
Probabilidade de Rebaixamento por pontuação
- 48 pontos: 0.000%
- 47 pontos: 0.002%
- 46 pontos: 0.040%
- 45 pontos: 0.472%
- 44 pontos: 2.898%
- 43 pontos: 11.489%
- 42 pontos: 29.681%
- 41 pontos: 54.008%
- 40 pontos: 76.672%
- 39 pontos: 91.081%
- 38 pontos: 97.857%
- 37 pontos: 100.000%
Jogos de Novembro do Atlético
- Sport Recife × Atlético-MG — Sábado, 08/11 às 20h30 (Campeonato Brasileiro) - Ilha do Retiro
- Atlético-MG × Fortaleza — Quarta, 12/11 às 20h30h (Campeonato Brasileiro) - Arena MRV
- Bragantino × Atlético-MG — Domingo, 16/11 às 19h (Campeonato Brasileiro) - Estádio municipal Cícero de Souza Marques
- Lanús × Atlético-MG — Sábado, 22/11 às 17h (Final Sul-Americana ) - Defensores del Chaco / Assunção (Paraguai)
- Atlético-MG × Flamengo — Terça, 25/11 às 21h30 (Campeonato Brasileiro) - Arena MRV
- Fortaleza × Atlético-MG — Domingo, 30/11 às 21h30 (Campeonato Brasileiro) - Arena Castelão
