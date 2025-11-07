As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Sport

Neste sábado, o Atlético enfrenta o Sport às 16h na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Sampaoli tem dois desfalques importantes, no entanto ganhou o retorno de um titular.

O Galo busca se afastar de vez de perto da zona do rebaixamento e encostar nos times da primeira parte da tabela, enquanto o Sport segue afundado na lanterna do Brasileirão, caminhando a passos longos para jogar a segunda divisão em 2026. O Atlético é o 11° com 40 pontos, já o Leão da Ilha é o 20° com apenas 17 pontos conquistados.

Retornos e desfalques do Atlético

O primeiro retorno do Atlético é na beira do campo, Sampaoli cumpriu suspensão diante do Bahia e volta a comandar o time de perto. Com ele, retorna o zagueiro Vitor Hugo que também está de volta após suspensão por cartão vermelho.

No entanto, o treinador tem dois problemas para a partida, Bernard e Ruan estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e são baixas no jogo. Além do zagueiro, Sampaoli ainda tem quatro jogadores no dm do Atlético. Lyanco (tendão de aquiles) e Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) passaram por cirurgia e só voltam a atuar em 2026. Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) e Caio Maia (joelho), também machucados, ainda não têm a previsão de volta divulgada.

Vitor Hugo está de volta após cumprir suspensão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Opções de Sampaoli para escalar o Atlético

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Saravia, Natanael Guilherme Arana e Caio;

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, e Vitor Hugo;

Meio-campistas: Alan Franco, Alexsander, Fausto Vera, Patrick, Igor Gomes, Gabriel Menino, Reinier, Gustavo Scarpa e Iseppe;

Atacantes: Hulk, Dudu, Rony, Biel, Cadu, Isaac e João Marcelo.