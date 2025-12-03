Manchester United x West Ham: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Manchester United e West Ham se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 17h (de Brasília), pela 14ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Old Trafford, em Manchester (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Manchester United tenta ganhar sequência após uma série de altos e baixos no início da Premier League. A equipe saiu pressionada da derrota para o Everton, mas recuperou fôlego ao virar sobre o Crystal Palace e manter contato com o pelotão de cima. Com 21 pontos em 13 jogos e ocupando a sétima posição, o time de Ruben Amorim busca maior consistência. Para o duelo em casa, Sesko e Maguire seguem fora, enquanto Matheus Cunha volta a ficar disponível.
O West Ham viaja a Manchester em clima de cobrança após um começo irregular, somando 11 pontos em 13 rodadas e novamente rondando a parte baixa da tabela. A queda diante do Liverpool acentuou a má fase e tirou Lucas Paquetá da partida por suspensão. Mesmo assim, o clube tenta se apoiar nos últimos encontros, já que venceu os dois duelos recentes com o United.
Tudo sobre o jogo entre Manchester United e West Ham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 🆚 West Ham
14ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quinta-feira, 4 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Andrew Kitchen
🚩 Assistentes: Dan Cook, Ian Hussin e Michael Salisbury (quarto árbitro)
📺 VAR: Peter Bankes (VAR1) e Edward Smart (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Lammens; Mazraoui, de Ligt e Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Diogo Dalot; Mbeumo, Mason Mount e Matheus Cunha.
West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos e Diouf; Potts, Mateus Fernandes e Soucek; Bowen, Luis Guilherme e Füllkrug.
