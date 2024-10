Semana 8 da NFL: veja horários e onde assistir

Os Bills visitam os Seahawks (Foto: Luke Hales / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 20:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O grande domingo da semana oito da NFL está chegando. A rodada promete com grandes jogos, como a partida entre Seattle Seahawks e Buffalo Bills e o Sunday Night Football entre San Francisco 49ers e Dallas Cowboys. Além das transimissões à parte dos jogos, também terá o "NFL Redzone". Os jogos com e sem transmissão da ESPN, Disney+ e Rede TV, estarão disponíveis no NFL Game Pass.

Cinco das seis partidas da grade brasileira serão exclusivas da ESPN e Disney+, já a outra será na TV aberta, com transmissão da RedeTV. No streaming da Disney, terá o NFL Redzone, um super mosaico ao vivo que destaca todas as partidas da tarde de domingo quando tem algum lance crucial. As demais partidas sem transmissão da ESPN e RedeTV, serão exclusivas do NFL Game Pass, serviço de pay-per-view da liga. CONFIRA OS HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR A SEMANA 8 DA NFL:

NFL Redzone — 14h — Disney+

Cleveland Browns x Baltimore Ravens — 14h — RedeTV e NFL Game Pass

Detroit Lions x Tennessee Titans — 14h — NFL Game Pass

Jacksonville Jaguars x Green Bay Packers — 14h — NFL Game Pass

Miami Dolphins x Arizona Cardinals — 14h — NFL Game Pass

New England Patriots x New York Jets — 14h — NFL Game Pass

Tampa Bay Buccaneers x Atlanta Falcons — 14h — ESPN 2, Disney+ e NFL Game Pass

Cincinnati Bengals x Philadelphia Eagles — 14h — ESPN 4, Disney+ e NFL Game Pass

Os Ravens encaram os Browns (Foto: Mike Ehrmann / AFP)

Los Angeles Chargers x New Orleans Saints — 17h05 — NFL Game Pass

Seattle Seahawks x Buffalo Bills — 17h05 — NFL Game Pass

Washigton Commanders x Chicago Bears — 17h25 — ESPN 2, Disney+ e NFL Game Pass

Denver Broncos x Carolina Panthers — 17h25 — NFL Game Pass

Las Vegas Raiders x Kansas City Chiefs — 17h25 — ESPN 4, Disney+ e NFL Game Pass

San Francisco 49ers x Dallas Cowboys — 21h20 — ESPN 2, Disney+ e NFL Game Pass