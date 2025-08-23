Fulham x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês
Fulham e Manchester United terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da Premier League. A partida será realizada neste domingo (24), às 12h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Fulham ⚪⚫
Na estreia, o Fulham empatou em 1 a 1 com o Brighton. O'Riley abriu o placar para os donos da casa, mas Rodrigo Muniz, cria do Flamengo, decretou o empate do clube de Londres. Foi o primeiro gol do atacante brasileiro nesta temporada.
Manchester United 👹
O United, por sua vez, foi derrotado pelo Arsenal no Old Trafford, por 1 a 0. O gol da vitória dos Gunners foi marcado por Ricardo Calafiori. A partida marcou a estreia oficial de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamim Sesko pelo Manchester United, e de Martín Zubimendi, Viktor Gyokeres e Noni Madueke pelo Arsenal.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Fulham e Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Fulham 🆚 Manchester United
2ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Simon Hooper (quarto árbitro)
📺VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno, Tete, Andersen, Cuenca, Bassey; Berge, Lukic, Wilson, Iwobi, King; Jiménez.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: Antonee Robinson e Sessegnon.
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Onana, Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Bruno Fernandes, Ugarte, Dorgu, Mbeumo, Matheus Cunha; Sesko.
❌ Desfalques: Lisandro Martínez e Noussair Mazraoui.
❓ Dúvidas: -
