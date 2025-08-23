Fulham e Manchester United terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da Premier League. A partida será realizada neste domingo (24), às 12h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Fulham ⚪⚫

Na estreia, o Fulham empatou em 1 a 1 com o Brighton. O'Riley abriu o placar para os donos da casa, mas Rodrigo Muniz, cria do Flamengo, decretou o empate do clube de Londres. Foi o primeiro gol do atacante brasileiro nesta temporada.

Manchester United 👹

O United, por sua vez, foi derrotado pelo Arsenal no Old Trafford, por 1 a 0. O gol da vitória dos Gunners foi marcado por Ricardo Calafiori. A partida marcou a estreia oficial de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamim Sesko pelo Manchester United, e de Martín Zubimendi, Viktor Gyokeres e Noni Madueke pelo Arsenal.

Tudo sobre o jogo entre Fulham e Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fulham 🆚 Manchester United

2ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️Arbitragem: Michael Oliver

🚩Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Simon Hooper (quarto árbitro)

📺VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fulham (Técnico: Marco Silva)

Leno, Tete, Andersen, Cuenca, Bassey; Berge, Lukic, Wilson, Iwobi, King; Jiménez.

❌ Desfalques: -

❓ Dúvidas: Antonee Robinson e Sessegnon.

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)

Onana, Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Bruno Fernandes, Ugarte, Dorgu, Mbeumo, Matheus Cunha; Sesko.

❌ Desfalques: Lisandro Martínez e Noussair Mazraoui.

❓ Dúvidas: -

