Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (23/08/2025)
Veja os jogos televisionados deste sábado (23)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (23), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B, C e D do Brasileirão, Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Campeonato Italiano, etc.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Destaque do Chelsea trava briga judicial com vinícola francesa
Futebol Internacional22/08/2025
- Futebol Internacional
Números de Raphinha são suficientes para conquistar a Bola de Ouro? Veja análise
Futebol Internacional22/08/2025
- Fora de Campo
Ex-Palmeiras, Mina detona treinador que passou pelo Barcelona
Fora de Campo22/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 23 de agosto de 2025)
Brasileirão
RB Bragantino x Fluminense – 16h – Premiere
Cruzeiro x Internacional – 18h30 – Prime Video
Grêmio x Ceará – 21h – Sportv e Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
Premier League
Manchester City x Tottenham – 8h30 – ESPN e Disney+
Brentford x Aston Villa – 11h – ESPN e Disney+
Bournemouth x Wolverhampton – 11h – Disney+
Burnley x Sunderland – 11h – Disney+
Arsenal x Leeds United – 13h30 – Xsports e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Bundesliga
Bayer Leverkusen x Hoffenheim – 10h30 – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
Union Berlin x Stuttgart – 10h30 – SportyNet e OneFootball
Eintracht Frankfurt x Werder Bremen – 10h30 – Canal GOAT e OneFootball
Freiburg x Augsburg – 10h30 – OneFootball
Heidenheim x Wolfsburg – 10h30 – OneFootball
St. Pauli x Borussia Dortmund – 13h30 – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
La Liga
Mallorca x Celta de Vigo – 12h – ESPN 4 e Disney+
Atlético de Madrid x Elche – 14h30 – Disney+
Levante x Barcelona – 16h30 – Disney+
Campeonato Italiano
Sassuolo x Napoli – 13h30 – ESPN e Disney+
Genoa x Lecce – 13h30 – Disney+
Milan x Cremonese – 15h45 – ESPN 4 e Disney+
Roma x Bologna – 15h45 – Xsports e Disney+
Ligue 1
Olympique de Marseille x Paris FC – 12h – CazéTV
Lyon x Metz – 16h05 – CazéTV
➡️Clique para assistir na CazéTV
Supercopa Saudita (final)
Al Nassr x Al Ahli – 9h – Sportv 3, Canal GOAT, Band, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Intercontinental sub-20 (final)
Flamengo sub-20 x Barcelona sub-20 – 16h – Globo e Sportv
➡️Clique para assistir no Sportv
Brasileirão Série B
Coritiba x Remo – 16h – RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
Goiás x América-MG – 18h – SportyNet e Disney+
CRB x Athletico-PR – 20h30 – Disney+
Brasileirão Série C
São Bernardo x Náutico – 17h – SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
Ituano x Ypiranga – 17h – SportyNet+
Caxias x Brusque – 17h – SportyNet+
Figueirense x Floresta – 19h30 – DAZN e SportyNet+
Brasileirão Série D (oitavas)
Inter de Limeira x Rio Branco-ES – 16h – Metrópoles (YouTube)
Barra-SC x Ceilândia – 16h – Metrópoles (YouTube)
Aparecidense x Goiatuba – 16h – Metrópoles (YouTube)
ASA x Manauara – 17h – Metrópoles (YouTube)
Mixto x Cianorte – 18h – Metrópoles (YouTube)
Campeonato Português
Nacional x Sporting – 14h – ESPN 2 e Disney+
Benfica x Tondela – 16h30 – Disney+
Campeonato Japonês
Cerezo Osaka x Vissel Kobe – 7h – Canal GOAT
Yokohama F. Marinos x Machida Zelvia – 7h30 – Xsports e Canal GOAT
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Paderborn x Fortuna Düsseldorf – 8h – OneFootball
Karlsruher x Eintracht Braunschweig – 8h – OneFootball
Hannover x Magdeburg – 8h – OneFootball
Schalke 04 x Bochum – 15h30 – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Charlton x Leicester – 8h30 – ESPN 2 e Disney+
Norwich x Middlesbrough – 11h – Disney+
Brasileirão Feminino sub-17 (final)
Grêmio sub-17 (F) x Corinthians sub-17 (F) – 11h – TV Brasil
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Mirandés x Huesca – 12h – Disney+
Campeonato Holandês
PSV x Groningen – 13h45 – Disney+
Copa Paulista
Araçatuba x XV de Piracicaba – 15h – Paulistão (YouTube)
São Caetano x Grêmio Prudente – 15h – Paulistão (YouTube)
Noroeste x União São João – 16h – Paulistão (YouTube)
Paulista x Primavera – 19h – Paulistão (YouTube)
Campeonato Turco
Fenerbahçe x Kocaelispor – 15h30 – Disney+
Campeonato Uruguaio
Defensor x Plaza Colonia – 15h30 – Disney+
Nacional x Boston River – 18h – Disney+
Miramar Misiones x Cerro Largo – 20h30 – Disney+
Campeonato Argentino
Rosario Central x Newell's Old Boys – 17h30 – Disney+
Campeonato Mexicano
Monterrey x Necaxa – 22h – SportyNet (TV e YouTube)
MLS
Philadelphia Union x Chicago Fire – 20h30 – Apple TV
Montréal x Austin – 20h30 – Apple TV
Columbus Crew x New England Revolution – 20h30 – Apple TV
Cincinnati x New York City – 20h30 – Apple TV
DC United x Inter Miami – 20h30 – Apple TV
Houston Dynamo x San Jose Earthquakes – 21h30 – Apple TV
Dallas x Los Angeles FC – 21h30 – Apple TV
Nashville x Orlando City – 21h30 – Apple TV
Vancouver Whitecaps x St. Louis – 22h30 – Apple TV
Real Salt Lake x Minnesota United – 22h30 – Apple TV
Los Angeles Galaxy x Colorado Rapids – 23h30 – Apple TV
San Diego x Portland Timbers – 23h30 – Apple TV
NWSL
Gotham (F) x Utah Royals (F) – 20h30 – Canal GOAT
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias