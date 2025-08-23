Oviedo x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Espanhol
- Matéria
- Mais Notícias
Oviedo e Real Madrid terão os caminhos cruzados pela segunda rodada de La Liga. A partida será realizada neste domingo (24), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Brasileiros fora? City e Tottenham divulgam escalações para duelo
Futebol Internacional23/08/2025
- Futebol Internacional
Em dia de final com Flamengo, Belletti revela segredos da base do Barcelona
Futebol Internacional23/08/2025
- Futebol Internacional
Olho no Lance!: 5 jogos do futebol internacional para assistir neste fim de semana
Futebol Internacional23/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Real Oviedo ⚪🔵
Na estreia, o Oviedo começou a competição com o "pé esquerdo" ao ser derrotado fora de casa pelo Villarreal, por 2 a 0. O clube conquistou o acesso à elite do futebol espanhol na última temporada e encara um dos postulantes ao título de La Liga.
Real Madrid ⚪
Sob a batuta de Kylian Mbappé, o Real Madrid abriu a temporada 2025/26 com vitória sobre o Osasuna por 1 a 0, pela rodada inicial de La Liga. O craque francês, que estreou a posse da camisa 10 no confronto, sofreu e converteu o pênalti que deu os primeiros três pontos à equipe merengue no Santiago Bernabéu.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Oviedo e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Oviedo 🆚 Real Madrid
2ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Ricardo De Burgos
🚩Assistentes: Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola e José Alberto Pardeiro (quarto árbitro)
📺VAR: Javier Iglesias (VAR1) e Juan Luis Pulido (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Oviedo (Técnico: Veljko Paunovic)
Escandell; Costas, Dendoncker e Calvo; Vidal, Sibo, Ilic e Rahim; Chaira e Hassan; Salomon Rondon.
❌ Desfalques: Alan Matturo, Alfonso Pastor, Koyalipou, Olasagasti e Kervin Arriaga.
❓ Dúvidas: -
Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Alexander Arnold, Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Arda Güler; Brahim Díaz, Vini Jr e Mbappé.
❌ Desfalques: Szczesny.
❓ Dúvidas: -
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias