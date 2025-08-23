menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Oviedo x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Espanhol

imagem cameraOviedo x Real Madrid: segunda rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Oviedo (ESP)
Dia 23/08/2025
09:06
Oviedo e Real Madrid terão os caminhos cruzados pela segunda rodada de La Liga. A partida será realizada neste domingo (24), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Real Oviedo ⚪🔵

Na estreia, o Oviedo começou a competição com o "pé esquerdo" ao ser derrotado fora de casa pelo Villarreal, por 2 a 0. O clube conquistou o acesso à elite do futebol espanhol na última temporada e encara um dos postulantes ao título de La Liga.

Real Madrid ⚪

Sob a batuta de Kylian Mbappé, o Real Madrid abriu a temporada 2025/26 com vitória sobre o Osasuna por 1 a 0, pela rodada inicial de La Liga. O craque francês, que estreou a posse da camisa 10 no confronto, sofreu e converteu o pênalti que deu os primeiros três pontos à equipe merengue no Santiago Bernabéu.

Ficha do jogo

OVI
Real Madrid-escudo-onde-assistir
REA
2ª rodada
La Liga
Data e Hora
Domingo, 24 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
Local
Estádio Municipal Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
Árbitro
Ricardo De Burgos
Assistentes
Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola e José Alberto Pardeiro (quarto árbitro)
Var
Javier Iglesias (VAR1) e Juan Luis Pulido (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Oviedo e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Oviedo 🆚 Real Madrid
2ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Ricardo De Burgos
🚩Assistentes: Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola e José Alberto Pardeiro (quarto árbitro)
📺VAR: Javier Iglesias (VAR1) e Juan Luis Pulido (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Oviedo (Técnico: Veljko Paunovic)
Escandell; Costas, Dendoncker e Calvo; Vidal, Sibo, Ilic e Rahim; Chaira e Hassan; Salomon Rondon.

❌ Desfalques: Alan Matturo, Alfonso Pastor, Koyalipou, Olasagasti e Kervin Arriaga.
Dúvidas: -

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Alexander Arnold, Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Arda Güler; Brahim Díaz, Vini Jr e Mbappé.

❌ Desfalques: Szczesny.
Dúvidas: -

Kylian Mbappé comemora gol da vitória do Real Madrid sobre Osasuna na estreia de La Liga (Foto: Javier SORIANO / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

