Flávio Canto detona regras do judô nas Olimpíadas de Paris; assista

Medalhista olímpico em Atenas, o ex-judoca Flávio Canto criticou a disputa do judô nas Olimpíadas de 2024. Em exclusiva concedida para o programa “A Coletiva”, original do Lance!, ele disparou contra as regras na disputa em Paris e relembrou os tempos de atleta na modalidade.

continua após a publicidade

➡️ Ex-judoca Flávio Canto é convidado do Lance! em ‘A Coletiva’; assista

Assiste trecho da entrevista com o atleta:

Flávio Canto detona regra do judô nas Olimpíadas

-Eu venho de uma época em que a regra não era muito amigável para mim, né? Hoje em dia, a regra tá uma "bosta". Recentemente, nas Olimpíadas, nós vimos muitas lutas sendo definidas pelos árbitros. Quando você tem uma modalidade em que quem domina os resultados são os árbitros tão frequentemente, pelo menos 15% das lutas, tem alguma coisa errada.

-Outras coisas que eu também não sou favorável, como o fim da "catada de perna", porque tem a influência do judô clássico, japonês. Se depender de mim, deixa lutar. Tem muita desclassificação hoje. Ficou ruim. Isso ficou muito claro na última Olimpíada, com todos os países, do Japão ao Brasil, todos reclamando. Todo ciclo olímpico termina com uma nova definição de regra, e acredito que deva seguir por esse caminho.

continua após a publicidade

Em "A Coletiva", o Lance! levará as principais personalidades do esporte para o coração do veículo. No meio dos jornalistas, o entrevistado da vez contará histórias e revelará bastidores de grandes eventos ou coberturas.

Flávio Canto é medalhista olímpico de judô (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas