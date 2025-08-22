menu hamburguer
Grêmio

Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Tricolor Gaúcho e Vozão se enfrentam neste sábado (23), às 21h, pelo Brasileirão

Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 22/08/2025
21:00
Grêmio e Ceará se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (23), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir.

Ficha do jogo

Escudo-GREMIO
GRE
CEA
21ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
sábado, 23 de agosto de 2025, às 21h
Local
Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul
Árbitro
Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)
Var
Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir
Premiere
SporTV

O Grêmio vem de vitória, de virada, por 3 a 1, sobre o Atlético-MG, no último domingo (17), na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG. O Tricolor Gaúcho é o 13º colocado do Brasileirão, com 23 pontos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Grêmio

Já o Ceará perdeu por 1 a 0 para o Bahia, na última quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA, pela semifinal da Copa do Nordeste. No Campeonato Brasileiro, o Vozão venceu seu último compromisso, por 1 a 0, sobre o RB Bragantino, no último sábado (16), no Castelão, em Foraleza-CE, e está na 10ª colocação, com 25 pontos.

Ingressos para Grêmio x Ceará

Para o duelo, o Grêmio mantém o preço dos ingressos dos jogos anteriores, desde que a Arena do Grêmio foi comprada pelo empresário Marcelo Marques. As entradas podem ser adquiridas pelo site arenapoa.com.br. As vendas para torcedores associados começaram na segunda-feira (18). Para o público geral e torcida visitante, as vendas abriram na quarta-feira (20).

➡️ Ingressos de Grêmio x Ceará: veja preços e onde comprar

Confira as informações do jogo entre Grêmio e Ceará pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X CEARÁ
21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado (23), às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Edenilson; Alysson, Riquelme e Kike Olivera; Braithwaite.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul.

