Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Tricolor Gaúcho e Vozão se enfrentam neste sábado (23), às 21h, pelo Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Grêmio e Ceará se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (23), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir.
Relacionadas
Ficha do jogo
O Grêmio vem de vitória, de virada, por 3 a 1, sobre o Atlético-MG, no último domingo (17), na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG. O Tricolor Gaúcho é o 13º colocado do Brasileirão, com 23 pontos.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Grêmio
Já o Ceará perdeu por 1 a 0 para o Bahia, na última quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA, pela semifinal da Copa do Nordeste. No Campeonato Brasileiro, o Vozão venceu seu último compromisso, por 1 a 0, sobre o RB Bragantino, no último sábado (16), no Castelão, em Foraleza-CE, e está na 10ª colocação, com 25 pontos.
Ingressos para Grêmio x Ceará
Para o duelo, o Grêmio mantém o preço dos ingressos dos jogos anteriores, desde que a Arena do Grêmio foi comprada pelo empresário Marcelo Marques. As entradas podem ser adquiridas pelo site arenapoa.com.br. As vendas para torcedores associados começaram na segunda-feira (18). Para o público geral e torcida visitante, as vendas abriram na quarta-feira (20).
➡️ Ingressos de Grêmio x Ceará: veja preços e onde comprar
Confira as informações do jogo entre Grêmio e Ceará pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X CEARÁ
21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado (23), às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Edenilson; Alysson, Riquelme e Kike Olivera; Braithwaite.
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul.
- Matéria
- Mais Notícias