Seahawks x 49ers: veja horário e onde assistir ao jogo da NFL

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Semana seis da NFL terá um grande clássico para abrir a rodada. O Seattle Seahawks recebe o San Francisco 49ers, nesta quinta-feira (10), às 21h15, no Lumen Field, em Seattle, Washignton. A partida terá transmissão da ESPN 2, Disney+ e do NFL Game Pass.

Mandante da partida, o Seattle Seahawks começou a temporada muito bem, com três vitórias seguidas contra o Denver Broncos, New England Patriots e Miami Dolphins, mas perdeu as últimas duas para o Detroit Lions e para o New York Giants. Apesar dos resultados ruins, a equipe comandada por Mike Macdonald segue na liderança da NFC Oeste.

Atual vice-campeão do Super Bowl, os 49ers estão na fase de "ressaca", com campanha negativa e partidas ruins. A equipe até tem bom desempenho nos primeiros tempos dos jogos, mas depois do intervalo, a equipe se acomoda na vantagem que tem e toma a virada, foi assim contra o Los Angeles Rams e contra o Arizona Cardinals. Para os dois times, a vitória vale muito, principalmente pela liderança da divisão e pelo critério de desempate.

✅ FICHA TÉCNICA

(3-2) Seattle Seahawks x San Francisco 49ers (2-3)

Semana seis da NFL

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 10 de setembro de 2024, às 21h15m (de Brasília);

📍 Local: Lumen Field

📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e do NFL Game Pass

