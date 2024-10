Time do NBB libera ingressos gratuitos para estreia na competição

O Mogi Basquete liberou, na última terça-feira (8), um lote de 1.000 ingressos para a estreia da equipe no NBB (Novo Basquete Brasil), que acontece no próximo sábado (12), às 18h30 (de Brasília), diante do Paulistano, no Ginásio Professor Hugo Ramos.

Segundo publicação nas redes sociais, serão permitidos a retirada de até dois ingressos por pessoa. Além disso, crianças de até 12 anos também tem entrada liberada para acompanhar o duelo. As entradas podem ser resgatadas clicando aqui.

Cabe lembrar que as entradas gratuitas são apenas para o setor das arquibancadas. Ainda há um lote promocional no valor de R$ 10. A inteira para a arquibancada custa R$ 20 e as cadeiras saem por R$ 100.

Além disso, já é possível comprar para os próximos jogos do Mogi em casa. No dia 14, o Jaguá recebe o Botafogo; já no dia 17 terá pela frente o Vasco da Gama; e, por fim, no dia 19, enfrenta o Flamengo.

(Foto: Divulgação)

A equipe chega para a competição nacional após eliminação precoce no Campeonato Paulista de Basquete ao terminar na quarta colocação no grupo B da fase de realinhamento. A ideia é ter um desempenho melhor do que 2023/24, quando terminou a fase de classificação em 15o lugar. Nos play-offs, caiu para o Franca ao perder a série por 2 a 0.

Além de Mogi e Paulistano, o primeiro dia de NBB também conta com o clássico entre Flamengo e Vasco, Minas x Brasília, Pinheiros x Pato e São José x Botafogo.