Ramon x CBum no Mr. Olympia 2024: onde assistir e horários

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 18:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Ramon Dino e CBum são os dois fisiculturistas na categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2024, o maior evento de fisiculturismo do mundo. O brasileiro do Acre e o canadense, atual pentacampeão da competição, são os grandes favoritos para o título. A disputa acontecerá neste sábado (12), com o pré-julgamento e as finais.

Além de Ramon e Chris Bumstead, o CBum, o holandês Wesley Vissers e o alemão Urs Kalecinski são os outros concorrentes pelo título.

➡️ Mr. Olympia 2024: veja os brasileiros favoritos em cada categoria

MR. OLYMPIA 2024: RAMON DINO X CBUM

Categoria: Classic Physique

Pré-julgamento: sábado, 12 de outubro, a partir de 13h30 (no horário de Brasília)

Finais: sábado, 12 de outubro, a partir de 23h (no horário de Brasília)

