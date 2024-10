Jon Jones recebe ajuda de medalhista olímpico em preparação para o UFC 309

Após ficar mais de um ano afastado dos octógonos por conta de uma grave lesão no ombro, Jon Jones voltará à ação no dia 16 de novembro, no UFC 309, em Nova York, nos Estados Unidos. Para defender o seu cinturão de peso-pesado contra Stipe Miocic, ele terá uma ajuda especial em seu camp de treino: o campeão olímpico Gable Steveson.

continua após a publicidade

Steveson é bicampeão universitário e medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio no wrestling. Gable chegou a considerar uma carreira no MMA, mas optou por se aventurar no telecatch da WWE e no futebol americano da NFL. Recentemente, o americano desembarcou em Albuquerque, no Novo México (EUA), para auxiliar na preparação de Jon Jones.

➡️ Dana White mostra interesse caso Amanda Nunes retorne ao MMA

Os registros dos treinos entre as duas estrelas foram compartilhado nas redes de Jon Jones, através de seu perfil oficial. Na filmagem, 'Bones' aplicou uma joelhada voadora que, se tivesse sido aplicada com toda força, poderia ter nocauteado Steveson.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jon Jones, estrela do MMA (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

A luta contra Stipe Miocic, por sinal, pode ser a despedida de Jon Jones do MMA. O veterano já indicou que pretende pendurar as luvas após a disputa contra o americano de ascendência croata, independentemente do resultado.

➡️ Irmã de Alex Poatan estreia em torneio nesta sexta-feira; veja detalhes