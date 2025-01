São Paulo e Serra Branca-PB se enfrentam neste sábado (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), em jogo válido pela primeira rodada do grupo 11 da Copinha. O Tricolor é o atual campeão da Copa do Brasil, e quer manter o bom momento na categoria para findar a seca de seis anos sem o troféu da competição. Por outro lado, os paraibanos estão em sua segunda participação na história, e têm o sonho de surpreender com uma vitória na estreia. O jogo terá transmissão do SporTV e do Globoplay. ➡️ Clique para assistir no SporTV

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Serra Branca-PB

1ª rodada - Grupo 11 - Copinha

🥅 Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)

🕴️ Arbitragem: Marianna Nanni Batalha (árbitra); Ítalo Magno de Paula Andrade e Anna Beatriz Scagnolato (auxiliares); Jeferson Silvestrini (quarto árbitro)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Allan Barcelos)

João Pedro; Maik, Kauê Alves, Pedro Andrade e Marques Rickelme; Felipe Negrucci, Hugo Leonardo e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ryan Francisco e Paulo Sérgio



SERRA BRANCA (Técnico: Roberto Maschio)

Alison Kayke; Nicolas, Pedro Arruda, Klayver e Mauricio Schneider; Tiago, Cézar Soares e Paulo Renan; Jô, João Victor e Mikael Souza

