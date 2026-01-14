menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

São Paulo x São Bernardo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Paulistão

Equipes se enfrentam pela segunda rodada do Paulistão

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 14/01/2026
15:48
São Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira (15) (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraSão Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira (15) (Foto: Arte/ Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

São Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Morumbis. A partida terá transmissão da TNT e HBO Max.

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
São Bernardo-escudo-onde-assistir
SBB
PAULISTÃO
2ª rodada
Data e Hora
quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 21h45 (de Brasília)
Local
Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
Árbitro
Murilo Tarrega Victor
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Silva de Jesus
Var
Marcio Henrique de Gois
Onde assistir

O Tricolor vive um momento bastante complicado. O time foi derrotado por 3 a 0 no jogo de estreia do estadual, contra o Mirassol, e na sexta-feira (16) encara a votação do Conselho Deliberativo que definirá o futuro de Julio Casares.

Enquanto isso, o São Bernardo venceu a partida de estreia contra o Capivariano por 4 a 0.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Mirassol derrotou o São Paulo por 3 a 0. (Foto: Douglas Ribeiro/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
Mirassol derrotou o São Paulo por 3 a 0. (Foto: Douglas Ribeiro/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Confira as informações do jogo entre São Paulo x Portuguesa

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X SÃO BERNARDO
CAMPEONATO PAULISTA - SEGUNDA RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 21h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TNT e HBO Max

continua após a publicidade

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Murilo Tarrega Victor
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Silva de Jesus

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell (Nicolas); Gonzalo Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Wellington Manzoli e Pará; Foguinho, Romisson e João Paulo; Echaporã, Felipe Garcia e Victor Andrade (Pedrinho). Técnico: Ricardo Catalá.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias