São Paulo x São Bernardo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Paulistão

São Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Morumbis. A partida terá transmissão da TNT e HBO Max.

continua após a publicidade

Ficha do jogo SAO SBB PAULISTÃO 2ª rodada Data e Hora quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 21h45 (de Brasília) Local Estádio do Morumbis, São Paulo (SP) Árbitro Murilo Tarrega Victor Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Silva de Jesus Var Marcio Henrique de Gois Onde assistir

O Tricolor vive um momento bastante complicado. O time foi derrotado por 3 a 0 no jogo de estreia do estadual, contra o Mirassol, e na sexta-feira (16) encara a votação do Conselho Deliberativo que definirá o futuro de Julio Casares.

Enquanto isso, o São Bernardo venceu a partida de estreia contra o Capivariano por 4 a 0.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Mirassol derrotou o São Paulo por 3 a 0. (Foto: Douglas Ribeiro/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Confira as informações do jogo entre São Paulo x Portuguesa

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SÃO BERNARDO

CAMPEONATO PAULISTA - SEGUNDA RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TNT e HBO Max

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Murilo Tarrega Victor

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Silva de Jesus

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell (Nicolas); Gonzalo Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Wellington Manzoli e Pará; Foguinho, Romisson e João Paulo; Echaporã, Felipe Garcia e Victor Andrade (Pedrinho). Técnico: Ricardo Catalá.

