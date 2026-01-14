São Paulo x São Bernardo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Paulistão
Equipes se enfrentam pela segunda rodada do Paulistão
São Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Morumbis. A partida terá transmissão da TNT e HBO Max.
Ficha do jogo
O Tricolor vive um momento bastante complicado. O time foi derrotado por 3 a 0 no jogo de estreia do estadual, contra o Mirassol, e na sexta-feira (16) encara a votação do Conselho Deliberativo que definirá o futuro de Julio Casares.
Enquanto isso, o São Bernardo venceu a partida de estreia contra o Capivariano por 4 a 0.
Confira as informações do jogo entre São Paulo x São Bernardo
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X SÃO BERNARDO
CAMPEONATO PAULISTA - SEGUNDA RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 21h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TNT e HBO Max
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Murilo Tarrega Victor
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Silva de Jesus
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell (Nicolas); Gonzalo Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Wellington Manzoli e Pará; Foguinho, Romisson e João Paulo; Echaporã, Felipe Garcia e Victor Andrade (Pedrinho). Técnico: Ricardo Catalá.
