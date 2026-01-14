São Paulo consulta Julián Fernández, meia do Grupo City
Jogador foi sondado pelo São Paulo, mas conversas estão em estágio inicial
O São Paulo fez uma consulta por Julián Fernández, meia do New York City, time da MLS. A informação foi antecipada pelo jornalista argentino Uriel Lugt e confirmada pelo Lance!. A equipe pertence ao Grupo City.
Segundo apurou a reportagem, existiriam conversas entre as partes, porém não avançaram até o momento. Ao que tudo indicam, a ideia seria um empréstimo com opção de compra. Este modelo seria o que o São Paulo procura para esta janela. Tendo em vista a realidade financeira, busca atletas que cheguem sem custos - seja por empréstimo ou livres no mercado.
Aos 21 anos, Julián Fernández disputou três temporadas com a camisa do New York City. Somando os números das duas últimas temporadas, foram 68 partidas, com cinco gols e sete assistências. Inclusive, o jovem meia teria aprovação do técnico Hernán Crespo.
São Paulo recebeu três reforços para a temporada 2026
Olhando para o mercado da bola com cautela, o São Paulo anunciou e apresentou três reforços até o momento para a temporada 2026. Danielzinho, Carlos Coronel e Matheus Dória chegaram nas últimas semanas.
O Tricolor tem pré-contrato com Lucas Ramón, do Mirassol, mas não quer pagar o valor para antecipar a vinda do atleta (R$ 600 mil) e só terá o jogador a partir de maio.
Recentemente, o São Paulo também sondou as condições de Kevin Zenón, atualmente no Boca Juniors. O Lance! apurou que o Tricolor consultou o jogador pensando em um empréstimo de um ano, com opção de compra. Porém, o Boca colocou um obstáculo no caminho do clube: só seria negociado caso São Paulo pagasse uma cláusula.
