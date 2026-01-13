São Paulo x Portuguesa: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha
São Paulo e Portuguesa se enfrentam nesta terça-feira, dia 13 de janeiro, por uma vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola às às 20h30, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. A partida terá transmissão da Cazé TV.
O São Paulo para a decisão na Copinha com campanha perfeita. A equipe terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo 19, vencendo todos os jogos e dez gols marcados.
A Portuguesa, por sua vez, avançou em segundo lugar no Grupo 20, com seis pontos conquistados. A Lusa superou Vila Nova por 1 a 0 e Paulínia por 3 a 1, mas acabou superada pelo Operário-PR por 1 a 0 na última partida.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X PORTUGUESA
COPINHA - SEGUNDA FASE (MATA-MATA)
📆 Data e horário: terça-feira, 13 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba
📺 Onde assistir: Cazé TV
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Danilo Ricardo Salgado
🚩 Assistentes: Ademilson Lopes da Silva Filho e João Pedro de Morais
