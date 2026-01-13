menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

São Paulo x Portuguesa: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha

Tricolor busca vaga na terceira fase da competição

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 13/01/2026
15:51
São Paulo e Portuguesa se enfrentam pela segunda fase da Copinha (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraSão Paulo e Portuguesa se enfrentam pela segunda fase da Copinha (Foto: Arte Lance!)
São Paulo e Portuguesa se enfrentam nesta terça-feira, dia 13 de janeiro, por uma vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola às às 20h30, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. A partida terá transmissão da Cazé TV.

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Escudo Portuguesa
POR
COPINHA
Segunda fase
Data e Hora
terça-feira, 13 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local
Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba
Árbitro
Danilo Ricardo Salgado
Assistentes
Ademilson Lopes da Silva Filho e João Pedro de Morais
Onde assistir
Cazé TV

O São Paulo para a decisão na Copinha com campanha perfeita. A equipe terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo 19, vencendo todos os jogos e dez gols marcados.

(Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC)
A Portuguesa, por sua vez, avançou em segundo lugar no Grupo 20, com seis pontos conquistados. A Lusa superou Vila Nova por 1 a 0 e Paulínia por 3 a 1, mas acabou superada pelo Operário-PR por 1 a 0 na última partida.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Confira as informações do jogo entre São Paulo x Portuguesa

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X PORTUGUESA
COPINHA - SEGUNDA FASE (MATA-MATA)

📆 Data e horário: terça-feira, 13 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba
📺 Onde assistir: Cazé TV

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Danilo Ricardo Salgado
🚩 Assistentes: Ademilson Lopes da Silva Filho e João Pedro de Morais

