São Paulo x Portuguesa: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha

São Paulo e Portuguesa se enfrentam nesta terça-feira, dia 13 de janeiro, por uma vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola às às 20h30, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. A partida terá transmissão da Cazé TV.

Ficha do jogo SAO POR COPINHA Segunda fase Data e Hora terça-feira, 13 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília) Local Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba Árbitro Danilo Ricardo Salgado Assistentes Ademilson Lopes da Silva Filho e João Pedro de Morais Onde assistir Cazé TV

O São Paulo para a decisão na Copinha com campanha perfeita. A equipe terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo 19, vencendo todos os jogos e dez gols marcados.

(Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC)

A Portuguesa, por sua vez, avançou em segundo lugar no Grupo 20, com seis pontos conquistados. A Lusa superou Vila Nova por 1 a 0 e Paulínia por 3 a 1, mas acabou superada pelo Operário-PR por 1 a 0 na última partida.

