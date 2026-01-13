Muricy Ramalho pode deixar cargo no São Paulo

Muricy Ramalho pode deixar do seu cargo no São Paulo. A informação foi antecipada pelo "Estadão" e confirmada pelo Lance!.

Enfrentando problemas de saúde desde dezembro, o coordenador de futebol estava afastado desde então. Porém, com todas as crises políticas que permeiam o clube neste começo de temporada, existem cenários que apontam para Muricy deixando a função.

continua após a publicidade

Nesta semana, Muricy também deve passar por um procedimento cirúrgico, por causa de pedras no rim. Ele é coordenador de futebol no São Paulo desde 2021, assumindo ainda na primeira gestão do presidente Julio Casares. Com a reeleição em 2023, o contrato com Muricy foi renovado até o final deste ano, mas ao que tudo indica, deve deixar antes do esperado.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Muricy Ramalho é coordenador técnico do São Paulo e tem enfrentado questões de saúde (Foto: Reprodução / X)

São Paulo passa por inquietações políticas

O São Paulo tem passado por uma série de movimentações e inquietações políticas recentes. Alvo de investigações pela polícia civil, Julio Casares passará pela votação do seu impeachment nesta sexta-feira, dia 16 de janeiro.

continua após a publicidade

A votação, até o momento, será feita de forma híbrida, após passar por algumas mudanças. Agora, o quórum presencial segue sendo de 75%, mas a aprovação do impeachment passa a exigir dois terços do total de conselheiros, totalizando 171 votos favoráveis, além da autorização para a realização de votos de forma online.

Caso a votação seja maioria, conforme as regras previstas, Casares é afastado do cargo, enquanto Harry Massis assume. Do contrário, o caso é arquivado.