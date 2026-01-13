Impeachment de Casares: São Paulo recorre após mudanças em votação

O São Paulo recorreu na justiça após a liminar que alterou alguns quesitos da votação do impeachment de Julio Casares, que acontece nesta sexta-feira, dia 16 de janeiro. Com a liminar, concedida pela 3ª Vara Cível do Butantã, até 25% dos conselheiros podem votar de forma remota.

continua após a publicidade

O Lance! teve acesso ao documento na íntegra, que questiona decisões tomadas no âmbito interno do clube sobre a condução da votação, especialmente a interpretação dos artigos 58 e 112 do Estatuto Social. A discussão gira em torno de qual quórum deve prevalecer para a aprovação do impeachment: se seria necessário o voto favorável de 75% do total de conselheiros ou apenas dois terços dos votantes presentes, desde que respeitado o quórum mínimo de instalação da sessão.

O agravo também abordou a legalidade das regras de votação, que incluiu a possibilidade de voto remoto. A defesa sustenta que "houve risco de violação estatutária e pedem a suspensão ou revisão dos atos praticados".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Casares passará por votação de impeachment na sexta-feira (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O documento foi assinado por Guilherme Salutti, advogado do escritório Efcan. Neste caso, o clube seria quem defenderia o atual mandatário, e por isso, a presença do advogado que presta serviços ao clube.

Resumo das mudanças no modelo de votação

Antes, o processo previa quórum presencial de 75%, exigia também 75% dos votos favoráveis ao impeachment, o que correspondia a 192 votos, e não permitia votação online. Agora, o quórum presencial segue sendo de 75%, mas a aprovação do impeachment passa a exigir dois terços do total de conselheiros, totalizando 171 votos favoráveis, além da autorização para a realização de votos de forma online.

continua após a publicidade

A reunião de sexta-feira (16) acontecerá no salão nobre do Morumbis. Caso a votação seja maioria, conforme as regras previstas, Casares é afastado do cargo, enquanto Harry Massis assume. Do contrário, o caso é arquivado.