imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Impeachment de Casares: São Paulo recorre após mudanças em votação

Votação acontecerá na sexta-feira, dia 16 de janeiro

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 13/01/2026
13:54
Julio Casares em evento da CBF
imagem cameraSão Paulo emitiu documento recorrendo após mudanças em votação (Foto: Reprodução)
O São Paulo recorreu na justiça após a liminar que alterou alguns quesitos da votação do impeachment de Julio Casares, que acontece nesta sexta-feira, dia 16 de janeiro. Com a liminar, concedida pela 3ª Vara Cível do Butantã, até 25% dos conselheiros podem votar de forma remota.

O Lance! teve acesso ao documento na íntegra, que questiona decisões tomadas no âmbito interno do clube sobre a condução da votação, especialmente a interpretação dos artigos 58 e 112 do Estatuto Social. A discussão gira em torno de qual quórum deve prevalecer para a aprovação do impeachment: se seria necessário o voto favorável de 75% do total de conselheiros ou apenas dois terços dos votantes presentes, desde que respeitado o quórum mínimo de instalação da sessão.

O agravo também abordou a legalidade das regras de votação, que incluiu a possibilidade de voto remoto. A defesa sustenta que "houve risco de violação estatutária e pedem a suspensão ou revisão dos atos praticados".

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Casares São Paulo
Casares passará por votação de impeachment na sexta-feira (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O documento foi assinado por Guilherme Salutti, advogado do escritório Efcan. Neste caso, o clube seria quem defenderia o atual mandatário, e por isso, a presença do advogado que presta serviços ao clube.

Resumo das mudanças no modelo de votação

Antes, o processo previa quórum presencial de 75%, exigia também 75% dos votos favoráveis ao impeachment, o que correspondia a 192 votos, e não permitia votação online. Agora, o quórum presencial segue sendo de 75%, mas a aprovação do impeachment passa a exigir dois terços do total de conselheiros, totalizando 171 votos favoráveis, além da autorização para a realização de votos de forma online.

A reunião de sexta-feira (16) acontecerá no salão nobre do Morumbis. Caso a votação seja maioria, conforme as regras previstas, Casares é afastado do cargo, enquanto Harry Massis assume. Do contrário, o caso é arquivado.

