São Paulo x Goiás: onde assistir, escalações e horário do jogo da Copa do Brasil

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

São Paulo e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (30), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP), com transmissão do Amazon Prime (assista no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!).

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre São Paulo e Goiás (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X GOIÁS

OITAVAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: terça-feira, 30 de julho de 2024, às 20h;

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Amazon Prime;

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, Calleri e Ferreira.

GOIÁS (Técnico: Márcio Zanardi)

Tadeu; Dieguinho, Lucas Ribeiro, David Braz, Edson e Sander; Juninho, Marcão Silva, Paulo Baya e Wellington; Thiago Galhardo.