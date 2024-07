São Paulo x Goiás: qual é o histórico do confronto?

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 29/07/2024 - 10:02 • São Paulo (SP)

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo recebe o Goiás na noite desta terça-feira (30), às 20h, no Estádio do Morumbis, em busca de um resultado positivo diante de sua torcida. O Tricolor chegou a esta fase da competição após eliminar o Águia de Marabá, enquanto o time goiano passou pelo Cuiabá, na terceira fase. Confira o retrospecto dos times.

Estatísticas de São Paulo e Goiás

Os dois times já se enfrentaram em 54 oportunidades, e o Tricolor leva vantagem no número de vitórias em relação ao Esmeraldino: foram 26, contra 14 e outros 14 empates até aqui. Só em duelos válidos pela Copa do Brasil foram 6, e o time paulista nunca perdeu para o goiano: 3 vitórias e 3 empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo Brasileirão do ano passado, vitória do Goiás por 2 a 0, no Serrinha.

Tricolor terá retorno de Lucas Moura

O Tricolor não vence há três jogos, todos pelo Brasileirão, e no último embate, na derrota para o Fortaleza, contou um desfalque importante: Lucas Moura, suspenso em razão do terceiro cartão amarelo. Agora, para esse primeiro confronto decisivo na Copa do Brasil, o camisa 7 estará de volta ao time titular. O Tricolor é o atual campeão da competição nacional.