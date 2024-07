Escolhas de Zubeldía atrapalham luta do São Paulo pelo título do Brasileirão

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Ao escalar um time alternativo no duelo contra o Fortaleza, Zubeldía colocou em jogo o futuro do São Paulo no Brasileirão. Com a derrota por 1 a 0, fora de casa, o Tricolor Paulista perdeu a oportunidade de colar no líder Botafogo e, consequentemente, se distanciou da luta pelo título nacional.

Ao todo, o São Paulo teve cinco mudanças em relação ao time titular que empatou na última rodada. Arboleda, Luciano, Ferreira e André Silva foram poupados pelo comandante argentino, enquanto Lucas cumpriu suspensão automática devido o acúmulo de cartões.

Sem o camisa 7, o São Paulo apresentou problemas na ligação entre o setor de meio de campo e o ataque e pouco criou jogadas coletivas ao longo do confronto. Líder técnico da equipe, Lucas acumula 15 participações em gols na temporada - nove bolas nas redes e seis assistências.

Com o resultado adverso, o São Paulo amarga sua terceira partida sem vitórias na competição. Atualmente com 32 pontos conquistados em 20 rodadas, o Tricolor permanece na sexta colocação, oito pontos atrás do primeiro colocado.

Zubeldía explica mudanças na escalação do São Paulo

Após a derrota, Zubeldía ressaltou a necessidade de poupar alguns atletas em razão da sobrecarga muscular e risco de lesões. No meio de semana, o São Paulo recebe o Goiás, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Hoje nós mudamos um pouco quem vinha jogando, por vários motivos, por alguma lesão, cartão, sobrecarga, e a equipe competiu bem - disse Zubeldía.

Após conquistar o título inédito da Copa do Brasil em 2023, o Tricolor Paulista busca eliminar o Esmeraldino para manter vivo a sonho do bicampeonato.