Marcos Antônio aparece no BID e pode estrear pelo São Paulo

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 14:53 • São Paulo (SP)

O mais novo reforço do São Paulo, apresentado na semana passada, o volante Marcos Antônio foi registrado pelo clube e teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta segunda-feira (29).

Portanto, o jogador agora fica à disposição do técnico Luís Zubeldía e sua comissão técnica, podendo entrar em campo para estrear contra o Goiás, nesta terça-feira, às 20h, no duelo de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbis.

Marcos Antônio, de 24 anos, chega por empréstimo da Lazio-ITA, por um ano, terá a tarefa de substituir Pablo Maia e Alisson no São Paulo, volantes titulares que estão machucados e fora do restante da temporada.

Formado no Athletico-PR, Marcos Antônio saiu cedo do Brasil e iniciou sua trajetória profissional no Estoril, de Portugal. Depois, se destacou no Shakhtar Donetsk (UCR), onde jogou Champions League. Depois, passou pela Lazio (ITA) e estava emprestado ao PAOK, da Grécia.