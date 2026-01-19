São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
Equipes se enfrentam pelas quartas de final no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba
São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 21h (de Brasília), no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, em duelo válid pela fase quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão da Xsports, no YouTube.
O Tricolor Paulista chega após classificação dramática nos pênaltis nas oitavas de final cotnra o Red Bull Bragantino. O empate por 1 a 1 no tempo normal deu fim ao aproveitamento de 100% do time comandado por Allan Barcellos.
A campanha do São Paulo até as quartas de final foi de liderança no Grupo 19, vencendo Maruinense-SE e Independente-AP por 2 a 0, e goleando o Real Soccer por 6 a 1. No mata-mata, a equipe venceu Portuguesa (2 a 0) e Operário (5 a 1), até encontrar o Bragantino.
Do outro lado, o Glorioso, do técnico Rodrigo Bellão, tem uma caminhada parecida. O Botafogo liderou o Grupo 22 vencendo Águia de Marabá (1 a 0), Estrela de Março (1 a 0) e Taubaté (5 a 0), na primeira fase.
Já no mata-mata, venceu São José (3 a 0) na primeira fase e Juventude (4 a 1) na segunda. Nas oitavas de final, ficou no empate sem gols com o Itaquaquecetuba-SP e passou nos pênaltis pelo placar de 4 a 3. O elenco do Alvinegro na Copinha, vale destacar, tem enfrentado dura maratona de jogos devido ao planejamento para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.
✅Ficha técnica
SÃO PAULO X BOTAFOGO
QUARTAS DE FINAL - COPINHA 2026
📆 Data e horário: segunda-feira, 19 de janeiro, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba
🖥️ Onde assistir: Xsports
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SÃO PAULO: João Pedro, Igor Felisberto, Isac Osório e Tetê; Pedro Ferreira, Gustavo Santana, Felipe e Bezerra; Kaio e Matheus Menezes. Técnico: Allan Barcellos.
BOTAFOGO: Rhyan Luca, Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Lucas Camilo e Caio Valle; Kauan Toledo, Felipe Januário e Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão.
