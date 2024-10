O São Paulo decide a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil Sub-20 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (24), São Paulo e Criciúma jogam pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Na primeira partida do confronto, o Tricolor Paulista saiu vitorioso pelo placar de 4 a 0. A partida terá início a partir das 18h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do SporTV; confira as estatísticas do jogo entre São Paulo e Criciúma pelo Sub-20.

Na primeira partida das oitavas, o São Paulo venceu o Criciúma pelo placar de 4 a 0; confira as estatísticas do confronto (Foto: Reprodução)

Estatísticas de São Paulo Sub-20 e Criciúma Sub-20

Pela Copa do Brasil Sub-20, o São Paulo chegou na fase de oitavas de final depois de eliminar o Londrina, em fase prevista apenas para um jogo único, pelo placar de 6 a 1. O Tricolor tem a grande vantagem para este confronto, já que goleou seu adversário por 4 a 0 na primeira partida. Além disso, o clube paulista também disputou o Brasileirão da categoria, que ficou em 15º, além do Paulistão Sub-20, que se classificou para as semifinais ao eliminar o Desportivo Brasil.

Já a equipe Sub-20 do Criciúma chega para esta partida em uma situação muito complicada pelo golpe duro que sofreu na primeira partida das oitavas da Copa do Brasil da categoria. No estadual, o clube catarinense foi campeão em cima do Barra, pelo agregado de 2 a 1, e está disputando a Copa Sul, que está na fase de quartas de final. A equipe está disputando uma vaga na semifinal, contra o Figueirense, e venceu a primeira partida por 3 a 0.

Palpites para o jogo

Com a vitória construída no primeiro jogo, é improvável que o resultado do confronto seja outro além de uma outra vitória da equipe paulista, que consequentemente também irá confirmar a sua classificação para as quartas de final da competição. O São Paulo deve ser amplo favorito para a partida; confira as estatísticas do jogo entre São Paulo e Criciúma, pelo Sub-20, em tempo real.

⚽Escalações prováveis de São Paulo Sub-20 e Criciúma Sub-20

São Paulo

João Pedro; Igor, Kauê, Andrade e Felipe; Negrucci, Hugo e Alves; Ferreira, Paulinho e Ryan Francisco - Técnico: Allan Barcelos

Criciúma

Pedro; Kayck, Keven, Iran e Caua; Luigi, Arhur Manuel e Bugs; Thales, Pagé e Capella - Técnico: Gabriel Carvalho.