São Paulo tem dúvidas na defesa para enfrentar o Criciúma

Foto: Rubens Chiri/SPFC







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 23/10/2024 - 14:37 • São Paulo (SP)

O São Paulo vive dias de calmaria após a vitória sobre o Vasco por 3 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. A tranquilidade também se estende ao período de treinos, e o técnico Luís Zubeldía tem poucas dúvidas para resolver visando a partida contra o Criciúma, sábado, às 21h, em Santa Catarina, pela 31ª rodada do Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O único desfalque que o técnico argentino tem é Welington, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Vasco. No setor, reside a maior dúvida para Zubeldía.

Com Michel Araújo e Patryck fora de combate por lesão, Zubeldía terá de escolher se dá nova oportunidade a Jamal Lewis como titular pela segunda vez desde que foi contratado, no início de setembro, ou se escala Igor Liziero, volante que também atua como lateral esquerdo.

Lewis participou de oito compromissos do São Paulo, mas ficou fora de duas partidas enquanto defendia a seleção da Irlanda do Norte nas Datas Fifa, e não foi utilizado em outras três, permanecendo no banco de reservas.

Nas três ocasiões em que entrou em campo, o norte-irlandês acumulou 88 minutos: duas vezes substituindo colegas no segundo tempo e uma como titular contra o Cuiabá, no início do mês.

Na partida em que foi titular, Lewis saiu na etapa final e foi substituído justamente por Liziero, que jogou neste setor por algum tempo nas categorias de base.

Pelo lado direito, a dúvida fica entre Rafinha e Igor Vinícius. O segundo foi titular contra o Vas. Mas por conta da ofensividade de Lewis na esquerda, pode ser que Zubeldía seja mais conservador e escale Rafinha na direita, para compensar as subidas de Lewis.

Outra possível mudança na equipe poderá ocorrer na zaga, com o retorno de Arboleda e Alan Franco como dupla titular. O defensor argentino não participou das duas últimas partidas devido a uma suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e a uma punição do STJD. A situação jurídica gerou incertezas, e o São Paulo decidiu não escalá-lo contra o Vasco para evitar penalidades adicionais.



O São Paulo, atualmente na 5ª colocação com 50 pontos, está a apenas um ponto do G4, grupo que garante vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. O time precisa pontuar e torcer contra o Flamengo, que recebe o Juventude, no Maracanã, na próxima rodada.