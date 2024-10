(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 13:09 • São Paulo (SP)

Em busca de entrar no G4 nesta 31ª rodada do Brasileirão, o São Paulo terá apenas uma baixa para o duelo contra o Criciúma, fora de casa, no sábado (26). Trata-se do lateral-esquerdo Welington, que tomou o terceiro cartão amarelo na partida anterior e cumprirá suspensão automática.

Jamal Lewis vive a expectativa de ganhar chance como titular neste duelo, já que Michel Araújo e Patrick estão lesionados. Até o momento, o lateral-esquerdo teve poucas oportunidades desde que chegou, em setembro, sendo titular apenas contra o Cuiabá, mas ainda não conseguiu mostrar a que veio.

Por outro lado, o técnico Luis Zubeldía poderá contar com o retorno de seus dois zagueiros titulares: Arboleda e Alan Franco. A dupla não atua junto desde o Majestoso do dia 29 de setembro, quando o São Paulo bateu o Corinthians por 3 a 1, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Nacional.

O São Paulo, atualmente, ocupa a quinta posição na tabela de classificação, com 50 pontos, apenas um atrás do Flamengo, o quarto colocado.

