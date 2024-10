Ônibus de time sub-21 do Sesi-Bauru sofre acidente em rodovia em São Paulo

O ônibus que transportava o time sub-21 do Sesi-Bauru se envolveu em um acidente com uma carreta na madrugada desta quarta-feira (23), na Rodovia Castelo-Branco, na cidade de Quadra, interior de São Paulo. A colisão entre os veículos aconteceu por volta das 3h30 no km 154 enquanto a delegação voltava de um jogo no litoral.

continua após a publicidade

➡️ Lakers e Celtics vencem no primeiro dia da temporada 2024/25 da NBA

Na noite anterior, a equipe do Sesi-Bauru havia disputado uma partida do Campeonato Paulista Sub-21, em Praia Grande, onde derrotaram o time da cidade por 3 sets a 0, no litoral paulista. A partida foi válida pelo primeiro jogo da quartas de final da competição.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), 18 pessoas se envolveram no acidente, sendo 17 do ônibus e o caminhoneiro. A informação é de que o motorista do coletivo perdeu o controle e acertou a traseira da carreta, que transportava grama no cargueiro. Seis passageiros do ônibus tiveram ferimentos leves.

continua após a publicidade

(Foto: Divulgação/Artesp)<br>

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em comunicado, o Sesi-Bauru informou que os jogadores foram liberados para retornar à cidade após serem atendidos no local so acidente.

– Após o susto, e a constatação de que atletas e integrantes da comissão técnica estavam bem e sem nenhum tipo de atendimento hospitalar, a delegação seguiu viagem normalmente para o retorno a Bauru – informou o time.