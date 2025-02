Nesta quarta-feira (19), Santos e Noroeste se enfrentam em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. A bola está prevista para rolar às 19h15 (de Brasília) e o jogo acontecerá na Vila Belmiro, em Santos. A transmissão da partida será exclusiva dos canais Nosso Futebol+ (streaming), Uol Play (streaming) e Zapping (streaming).

O Santos vem fazendo um Campeonato Paulista morno, acumulando três vitórias, três empates e quatro derrotas. Entretanto, com a ajuda de Neymar, o Santos assumiu a liderança do Grupo B e irá disputar contra o Noroeste para se manter no topo do grupo. O último jogo Peixe foi Água Santa, onde Neymar brilhou, marcando um gol e dando uma assistência. Com essa vitória, a equipe que estava fora da zona de classificação, assumiu o primeiro lugar.

Neymar comemora seu gol durante em Santos x Água Santa. (foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O Noroeste, por outro lado, não faz um bom Campeonato Paulista. Em dez jogos, o clube só conseguiu apenas uma vitória, sendo essa, na primeira rodada, contra o Velo Clube. Nas próximas nove partidas, acumulou quatro vitórias e cinco derrotas. Tais resultados foram suficientes para a equipe estar na terceira posição do Grupo B, ficando oito pontos atrás do segundo, Novorizontino, ficando assim, impossibilitado de avançar para a próxima fase.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X NOROESTE

11º RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: Quarta-Feira, 19 de fevereiro de 2025, às 19h15 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

📺 Onde assistir: Nosso Futebol+ (streaming), Uol Play (streaming) e Zapping (streaming).

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Thaciano, Tiquinho Soares e Guilherme.

NOROESTE: Felipe Alves; Maycon, Rodolfo Filemon e Carlinhos; Cicinho, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes e Maykon Jesus; Pedro Felipe e Carlão.