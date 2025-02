Santos tem 49,79% de chance de estar nas quartas do Paulista

O Santos ainda tem dois jogos pela frente antes de finalizar a primeira fase do Campeonato Paulista. Segundo o Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), o clube tem 49,79% de chance de avançar.

Os dados foram coletados até a sexta rodada do estadual. Todos os integrantes do Grupo B seguem com possibilidade de participação nas quartas: Guarani (28,99%), Portuguesa (24,92%) e Bragantino (21,02%). Esta é a chave mais equilibrada da competição.

Nesta quarta-feira (19), o Peixe encara o Noroeste às 19h15, na Vila Belmiro. Já no domingo, visita a Inter de Limeira no interior de São Paulo, às 18h30.

O Santos lidera o Grupo B do Campeonato Paulista e luta pela classificação para as quartas de final (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

No ano passado, o Peixe foi o vice-campeão do estadual ao perder para o Palmeiras na decisão. O clube retornou ao mata-mata depois de três anos lutando contra o rebaixamento. Em 2024, o Alvinegro garantiu a vaga nas quartas com quatro rodadas de antecedência.

Como funciona a análise do IPG

O IPG (Indíce para Ganhar) é um índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém seu impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.