Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos recebe o Fortaleza neste sábado (1º), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe vem de um empate por 2 a 2 com o Botafogo, em casa, enquanto o Leão do Pici derrotou o Flamengo por 1 a 0, também diante de sua torcida.

continua após a publicidade

As equipes estão separadas por apenas cinco pontos na tabela de classificação. Em 16º lugar, o Alvinegro Praiano é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos, enquanto o Fortaleza aparece em 18º, com 27.

➡️ Clique para assistir ao vivo no Premiere

Campeonato Brasileiro SAN FOR 31ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora sábado, 1º de novembro, às 16h (de Brasília); Local Vila Belmiro, em Santos (SP); Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Santos chega pressionado após dois resultados negativos no Campeonato Brasileiro: a derrota para o Vitória e o empate diante do Botafogo.

A presença de Neymar ainda é incerta, já que o camisa 10 está na fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita. Nesta semana, o atacante realizou testes físicos e treinamentos com bola, mas ainda não participa de atividades que envolvem contato mais intenso.

continua após a publicidade

Para o confronto deste sábado, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar novamente com Zé Rafael, que retorna após cumprir suspensão. Já Rincón é dúvida, pois se recupera de um edema muscular na panturrilha. Souza será baixa por suspensão.

O duelo marcará o reencontro de Vojvoda com o Fortaleza, clube que o treinador comandou por cinco temporadas. Ao todo, foram 310 jogos, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas à frente do Leão do Pici.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O técnico do Fortaleza, Martín Palermo, terá dois retornos para o embate, que é decisivo na luta contra o rebaixamento.

Um deles é o zagueiro Benjamín Kuscevic, que passou dois jogos suspenso por conta dos cartões recebidos contra o Vasco. O atleta levou o terceiro amarelo e, após o fim do embate, foi expulso de maneira direta. Durante a sua ausência, Gastón Ávila voltou a atuar na zaga.

O outro retorno é o do atacante Juan Martín Lucero, que ficou de fora porque recebeu o terceiro amarelo contra o Cruzeiro. Diante do Flamengo, Adam Bareiro foi o titular e Kayke entrou no 2º tempo. Deyverson, por sua vez, não saiu do banco.

Em relação ao departamento médico, seis nomes foram ausência na vitória sobre o Flamengo: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, os meio-campistas Matheus Pereira e Lucas Crispim e os atacantes Allanzinho e Marinho.

Dentre os citados, o mais próximo do retorno é Crispim, que já iniciou o período de transição.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Ficha Técnica:

SANTOS x FORTALEZA

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

📺 Onde assistir Santos x Vitória: Sportv e Premiere;

🗣️ Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Prováveis escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme (Victor Hugo) e Lautaro Díaz.

FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)

Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Lucero e Breno Lopes.