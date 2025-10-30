Santos segue a preparação para encarar o Fortaleza; Neymar treina com bola
Peixe recebe o Leão do Pici nesta sábado (1), na Vila Belmiro
O Santos realizou o terceiro dia consecutivo de treinamentos visando o duelo contra o Fortaleza, que acontece neste sábado, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
As equipes estão separadas por apenas cinco pontos na tabela de classificação. Em 16º lugar, o Santos é o primeiro time de fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos, enquanto o Leão do Pici aparece em 18º, com 27.
O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou uma atividade tática, com ênfase nas bolas paradas. Antes disso, o elenco realizou um trabalho físico na academia do CT Rei Pelé. Neymar voltou a treinar com bola pelo segundo dia consecutivo, mas segue evitando exercícios que envolvam contato físico.
A participação do camisa 10 no confronto com o Leão do Pici ainda é incerta e considerada pouco provável. Ele será reavaliado nesta sexta-feira (31), quando a imprensa poderá acompanhar o aquecimento e uma entrevista coletiva com o volante João Schmidt., às 15h (de Brasília).
O Peixe contará com o retorno de Zé Rafael, que cumpriu suspensão e ficou fora do empate por 2 a 2 diante do Botafogo, no Nilton Santos, na última rodada. Por outro lado, Souza está suspenso, e o substituto deverá ser Escobar.
Agenda de jogos do Santos:
31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro
32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque
33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã
13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa
