Onde Assistir

Bayern x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Confira as principais informações do duelo válido pela nona rodada

Munique (ALE)
Dia 30/10/2025
13:59
Bayern de Munique x Bayer Leverkusen: onde assistir pela Bundesliga (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBayern de Munique x Bayer Leverkusen: onde assistir pela Bundesliga (Foto: Arte/Lance!)
Bayern de Munique e Bayer Leverkusen terão os caminhos cruzados pela nona rodada da Bundesliga. A partida será realizada neste sábado (1), às 14h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE). O jogo terá transmissão do SporTV, Canal GOAT e Xsports. ➡️Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo

Bayern de Munique-escudo-onde-assistir
BAY
Bayern de Leverkusen-escudo-onde-assistir
LEV
9ª rodada
Bundesliga
Data e Hora
Sábado, 1º de novembro, às 14h30 (de Brasília)
Local
Allianz Arena, em Munique (ALE)
Árbitro
A definir
O Bayern chega embalado para o confronto. Os Bávaros mantêm 100% de aproveitamento na temporada, com 14 vitórias em 14 jogos, batendo a marca histórica do Milan de 1992/93 com a sequência mais vitoriosa no início da temporada. Sob o comando de Kompany, o time é o líder da Bundesliga e vem de triunfo sobre o Colônia, pela Copa da Alemanha.

Assim como os adversários, o Bayer Leverkusen vem em alta na temporada. No último compromisso, o clube vem de vitória por 4 a 2 sobre o Paderborn, também pela Copa da Alemanha. A equipe alemã é a quinta colocada na liga nacional e precisa triunfar para seguir na briga pelo título.

Tudo sobre o jogo entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Bayern 🆚 Leverkusen
9ª rodada — Bundesliga
📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada), Canal GOAT (YouTube) e Xsports (TV aberta)
🕴️Arbitragem: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Kimmich e Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry e Luis Díaz; Harry Kane.

Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)
 Flekken; Quansah, Loïc Badé e Tapsoba; Arthur, Andrich, Aleix Garcia e Alejandro Grimaldo; Ernest Poku e Hofmann; Patrik Schick.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Harry Kane marcou o 100º gol com a camisa do Bayern de Munique (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
