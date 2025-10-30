Marcelo Teixeira projeta Santos com '9 finais' até o fim do Campeonato Brasileiro

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, comentou em entrevista ao canal De Olho no Peixe, nesta quarta-feira (29), sobre o processo de reconstrução do clube após o rebaixamento inédito à Série B do Campeonato Brasileiro.

O dirigente ressaltou que as mudanças não acontecerão de forma imediata e reconheceu que a situação financeira do clube ainda é delicada.

— O Santos caiu para a segunda divisão. Não tem o mesmo planejamento dos clubes que estão há mais tempo na primeira. Tem camisa, tem tradição e é grande, mas comprometeu a receita e já enfrentava problemas financeiros, que aos poucos estão sendo equilibrados. A situação ainda é bem grave. Que tipo de planejamento o clube pode fazer saindo da segunda divisão? Tudo será colhido com o tempo. Não é de uma hora para outra — afirmou Marcelo Teixeira ao De Olho no Peixe.

Ele também afirmou que o Peixe terá 9 'finais' daqui até o fim do Brasileirão. O Alvinegro tem pela frente: Fortaleza (C), Palmeiras (F), Flamengo (F), Palmeiras (C), Mirassol (C), Internacional (F), Sport (C), Juventude (F) e Cruzeiro (C).

— O Santos foi a uma final de Campeonato Paulista depois de cair. Essa é a medida que precisa ser feita: analisar como estava e como está se programando. Quando você cai, é preciso se reprogramar, trabalhar ano a ano. É impossível promover uma mudança radical. Ficamos entre os quatro melhores do estadual neste ano, e o nosso objetivo em 2025 é permanecer na Série A. Quando você monta uma equipe, a tendência é lutar pela parte de cima da tabela. A gente não esperava brigar na parte de baixo. O Santos vai lutar até o fim, nas dez rodadas finais, assim como outras equipes que também estão nessa disputa em um campeonato tão equilibrado — completou o presidente.

Marcelo Teixeira participa de evento no CT da base do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Rebaixamento?

Questionado se teme que o Santos possa ser rebaixado novamente já que o clube é o primeiro fora da zona de rebaixamento e tem apenas 36% de aproveitamento, o presidente Marcelo Teixeira evitou alimentar qualquer possibilidade nesse sentido e reforçou sua confiança no elenco e no trabalho que vem sendo desenvolvido.

— Eu não sou o comandante do time, e sim o presidente. Pelo plantel que temos e pelo trabalho que estamos realizando, não vou admitir que o Santos esteja lutando contra o rebaixamento ou que haja qualquer tipo de preocupação. Vou continuar o trabalho, buscando caminhos e soluções. Em relação às gestões anteriores, não cabe citar nada. Tenho uma história no clube que não é de hoje e já está comprovada. Fomos campeões da Série B, e as metas deste ano seguem dentro do planejamento: disputar a Copa do Brasil do ano que vem e buscar uma vaga em competição internacional. Gradativamente, vamos aumentando os objetivos, equilibrando e progredindo. Não sigo essa linha de pensamento de que o presidente admita a participação em uma competição de forma resignada, seja qual for a posição na tabela. Temos elenco para estar em uma colocação melhor, e é com esse princípio que vamos terminar a competição — afirmou Marcelo Teixeira.