Recuperação de Neymar anima o Santos: pega o Fortaleza?

O Santos realizou nesta quarta-feira (29) o segundo treino tático da semana em preparação para o confronto com o Fortaleza.

O elenco ainda terá mais duas sessões de atividades antes de mais um compromisso decisivo no Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano volta a campo no próximo sábado (1), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da competição.

As equipes estão separadas por apenas cinco pontos na tabela de classificação. Em 16º lugar, o Santos é o primeiro time de fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos, enquanto o Leão do Pici aparece em 18º, com 27.

Neymar:

O atacante Neymar participou do treino físico e também realizou parte das atividades com bola. No entanto, ainda trabalha com limitações, evitando o contato físico. O Peixe adota cautela nesta fase final da recuperação da lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita.

Apesar da boa evolução, o camisa 10 não deve atuar contra o Fortaleza. A tendência é que ele também fique fora do duelo diante do Palmeiras, na próxima quinta-feira (6), no Allianz Parque. No entanto, ele já afirmou não gostar de atuar no gramado sintético.

Neymar, inclusive, chamou atenção no CT Rei Pelé ao aparecer com um novo visual, exibindo parte do cabelo pintado de verde.

Para o confronto de sábado, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar novamente com Zé Rafael, que retorna após cumprir suspensão. Já Rincón é dúvida, pois se recupera de um edema muscular na panturrilha.

Neymar muda o visual e aparece de cabelo verde no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda de jogos do Santos:

31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã

13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa