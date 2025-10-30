Al-Nassr e Al-Fayha terão os caminhos cruzados pela sétima rodada do Campeonato Saudita. A partida será realizada neste sábado (1), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SAU). O jogo terá transmissão da BandSports, TV Band e Canal GOAT.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo NAS FAY 7ª rodada Bundesliga Data e Hora Sábado, 1º de novembro, às 14h30 (de Brasília) Local Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SAU) Árbitro A definir Onde assistir BandSports, TV Band e Canal GOAT

O Al-Nassr sofreu sua primeira derrota na temporada no meio de semana, quando foi eliminado pelo Al-Ittihad, nas oitavas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita. Apesar do revés, a equipe de Jorge Jesus é líder do Campeonato Saudita, com 100% de aproveitamento nas seis rodadas que disputou até aqui.

continua após a publicidade

Em contrapartida, o Al-Fayha figura apenas na décima colocação da competição. Passadas seis rodadas, a equipe comandada pelo português Pedro Emanuel soma duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O clube vem de um empate por 1 a 1 contra o Al-Ittihad, e derrota para o Al-Taawyon, por 2 a 1.

Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr e Al-Fayha (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Nassr 🆚 Al-Fayha

7ª rodada — Campeonato Saudita

📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SAU)

👁️ Onde assistir: BandSports (TV fechada), TV Band e Canal GOAT (YouTube)

🕴️Arbitragem: a definir

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)

Al-Aqueedi, Boushal, Iñigo Martínez, Simakan e Yahya; Ângelo, Alkhaibari, Coman, João Félix e Mané; Cristiano Ronaldo.

Al-Fayha (Técnico: Pedro Emanuel)

Mosquera, Baqawi, Smalling, Villanueva e Bamsaud; Enad; Semedo, Benzia e David Jason; Ganvoula e Sakala.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.