Neymar é registrado no BID e aguarda inscrição no Paulistão para estrear pelo Santos

Neymar foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta terça-feira (4) e está liberado para ser inscrito na lista A do Santos para o Campeonato Paulista.

Após ser apresentado ao público em evento na Vila Belmiro na última sexta-feira (31), o atacante recebeu folga durante o final de semana e realizou seu primeiro treino com o restante do elenco no CT Rei Pelé, na última segunda-feira (3). O camisa 10 ainda terá outra atividade com o grupo antes da reestreia.

De acordo com o técnico Pedro Caixinha, Neymar irá a campo ainda nesta semana, no duelo contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, válido pela sétima rodada do Campeonato paulista.

– Ele vai jogar na quarta-feira. Todos esperamos que se junte ao grupo na segunda para ter o processo do treinamento – disse Caixinha.

Depois de enfrentar o Botafogo-SP, o Santos terá uma sequência de dois jogos fora de casa, primeiro contra o Novorizontino, no final de semana, e depois o clássico diante do Corinthians, na Neo Química Arena.

Novo reforço do Santos, Neymar foi registrado no BID nesta terça-feira (4) (Foto: Reprodução/Internet)

Contrato entre Santos e Neymar

Após rescindir com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar teve caminho livre para assinar contrato de cinco meses, ou seja, até o fim de junho, com o Santos. A ideia do novo camisa 10 e participar do máximo de partidas possível no período e retonar à Seleção Brasileira, enquanto a direção do Peixe tenta convencer o atacante a permancer no clube até a Copa do Mundo de 2026.

Até a metade do ano, o craque estará à disposição da comissão técnica nas seguintes competições: Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil.