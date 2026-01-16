menu hamburguer
Sampaio Corrêa x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam neste domingo (18), no Lourivaldão, em Saquarema

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
20:30
imagem cameraSampaio Corrêa x Botafogo farão duelo pelo Carioca (Foto: Arte/Lance!)
O Botafogo volta a campo neste domingo (18), às 20h30 (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Lourival Gomes, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão do sportv e do Premiere na TV fechada, e da ge tv por streaming, no YouTube. ➡️ Clique aqui para assistir à Sampaio Corrêa x Botafogo:

➡️ Raul celebra boa atuação em vitória do Botafogo no Carioca

Na abertura do Campeonato Carioca, o Glorioso visitou a Portuguesa no Estádio Luso Brasileiro e, com time formado majoritariamente por jovens do sub-20, venceu pelo placar de 2 a 0. Caio Valle e Lucas Camilo, já na segunda etapa, fizeram os gols do time comandado por Rodrigo Bellão, que ainda contou com peças do time principal como Matheus Martins, Jordan Barrera, Mateo Ponte e Newton.

A tendência é que para o jogo no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema, na Região dos Lagos, no entanto, nenhum atleta do time principal seja relacionado. Isso porque o técnico Martín Anselmi acelera a preparação de olho na estreia, no dia 21, contra o Volta Redonda, pela terceira rodada.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa estreou mal na competição. Jogando em casa, o time de Saquarema perdeu para o Nova Iguaçu pelo placar de 3 a 1 e tentará a volta por cima diante do Glorioso jogando novamente sob seus domínios.

Botafogo estreou no Campeonato Carioca com vitória (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Veja mais sobre Sampaio Corrêa x Botafogo

✅Ficha técnica
SAMPAIO CORRÊA X BOTAFOGO
2ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA 2026

📆 Data e horário: domingo, 18 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Lourival Gomes
🟨 Árbitro: Júlio César de Oliveira
🚩 Assistentes: Carlos Henrique Cardoso e Danilo Oliveira da Silva
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos, Lucas, Daniel, Marreta e Guilherme; Pablo, Alexandre e Luan; Iacovelli, Octávio e Elias. Técnico: Alfredo Sampaio.

BOTAFOGO: Raul; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Marquinhos e Caio Valle; Felipe Januário, Kauan Toledo e Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão.

